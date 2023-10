Lần đầu nhìn thấy bóng đèn, Từ Hi bất ngờ hét lên câu gì?

Từ Hi Thái hậu, một phi tần trong triều đại nhà Thanh, nắm quyền nhiếp chính trong suốt 47 năm. Bà đã đứng đầu không chính thức của Trung Quốc và có tham gia trong việc điều hành chính sự, tương tự như Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên, so với Võ Tắc Thiên, Từ Hi Thái hậu không được coi là có tài năng và khả năng phát triển đất nước. Trong 47 năm cai trị, bà được miêu tả là kiêu ngạo, ngông cuồng, mù quáng. Cuối cùng, bà đã được xem là một tội đồ của triều đại nhà Thanh. Trong thời kỳ nhà Thanh, khi cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây đang rầm rộ, chính quyền nhà Thanh đã mơ mộng "thiên quốc," bỏ lỡ cơ hội phát triển kinh tế và văn hóa. Từ Hi không thể nhận biết các tiến bộ công nghệ từ phương Tây. Ví dụ, khi bà thấy chiếc xe hơi lần đầu, bà không hiểu tại sao nó chạy nhanh hơn xe ngựa và nghĩ rằng nó là một cục sắt nặng. Khi sử dụng máy ảnh lần đầu, bà có hành động buồn cười. Từ Hi cũng nổi tiếng với việc trang điểm một cách cầu kỳ mỗi sáng và giữ hình ảnh tươi đẹp của mình qua các bức tranh do họa sĩ vẽ. Tuy nhiên, bằng sự đối thoại với Dụ Đức Linh (công chúa Đức Linh), Từ Hi đã nắm kiến thức về máy ảnh và thay đổi quan điểm về nó. Từ Hi sau đó cho phép sử dụng máy ảnh trong triều đình. Về việc sử dụng bóng đèn điện, Từ Hi ban đầu từ chối nhưng sau đó nhận ra sự tiện lợi của nó và chấp nhận sử dụng bóng đèn sau khi được giải thích bởi Lý Liên Anh. Câu chuyện trở nên hài hước khi Từ Hi nhìn thấy bóng đèn sáng lên lần đầu tiên và nghĩ rằng đó là lúc bà đang chụp ảnh và thốt lên hai chữ "cà tím" thay vì "pho mát" (một từ tương tự). Câu chuyện về Từ Hi Thái hậu thể hiện khoảng cách văn hóa và sự khó khăn trong việc hiểu và thích nghi của nhà Thanh với sự phát triển công nghiệp và công nghệ phương Tây trong thời kỳ đó. Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ dung mạo thực sự của Từ Hi Thái Hậu năm 18 tuổi.

Từ Hi Thái hậu, một phi tần trong triều đại nhà Thanh, nắm quyền nhiếp chính trong suốt 47 năm. Bà đã đứng đầu không chính thức của Trung Quốc và có tham gia trong việc điều hành chính sự, tương tự như Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên, so với Võ Tắc Thiên, Từ Hi Thái hậu không được coi là có tài năng và khả năng phát triển đất nước. Trong 47 năm cai trị, bà được miêu tả là kiêu ngạo, ngông cuồng, mù quáng. Cuối cùng, bà đã được xem là một tội đồ của triều đại nhà Thanh. Trong thời kỳ nhà Thanh, khi cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây đang rầm rộ, chính quyền nhà Thanh đã mơ mộng "thiên quốc," bỏ lỡ cơ hội phát triển kinh tế và văn hóa. Từ Hi không thể nhận biết các tiến bộ công nghệ từ phương Tây. Ví dụ, khi bà thấy chiếc xe hơi lần đầu, bà không hiểu tại sao nó chạy nhanh hơn xe ngựa và nghĩ rằng nó là một cục sắt nặng. Khi sử dụng máy ảnh lần đầu, bà có hành động buồn cười. Từ Hi cũng nổi tiếng với việc trang điểm một cách cầu kỳ mỗi sáng và giữ hình ảnh tươi đẹp của mình qua các bức tranh do họa sĩ vẽ. Tuy nhiên, bằng sự đối thoại với Dụ Đức Linh (công chúa Đức Linh), Từ Hi đã nắm kiến thức về máy ảnh và thay đổi quan điểm về nó. Từ Hi sau đó cho phép sử dụng máy ảnh trong triều đình. Về việc sử dụng bóng đèn điện, Từ Hi ban đầu từ chối nhưng sau đó nhận ra sự tiện lợi của nó và chấp nhận sử dụng bóng đèn sau khi được giải thích bởi Lý Liên Anh . Câu chuyện trở nên hài hước khi Từ Hi nhìn thấy bóng đèn sáng lên lần đầu tiên và nghĩ rằng đó là lúc bà đang chụp ảnh và thốt lên hai chữ "cà tím" thay vì "pho mát" (một từ tương tự). Câu chuyện về Từ Hi Thái hậu thể hiện khoảng cách văn hóa và sự khó khăn trong việc hiểu và thích nghi của nhà Thanh với sự phát triển công nghiệp và công nghệ phương Tây trong thời kỳ đó. Mời quý độc giả xem thêm video: Bất ngờ dung mạo thực sự của Từ Hi Thái Hậu năm 18 tuổi.