Lai lịch không tầm thường của Bạch Long Mã trong Tây Du Ký

Trong "Tây Du Ký", hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng nhận được sự quan tâm, yêu thích của công chúng. Ngoài Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng đi theo phò tá Đường Tăng, một nhân vật khác cũng tham gia hành trình thỉnh kinh đầy gian nan nhưng ít được biết đến là Bạch Long Mã. Bạch Long Mã hay còn gọi là Tiểu Bạch Long. Xét về thời gian đi theo phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh, Bạch Long Mã xuất hiện sau Tôn Ngộ Không và trước cả Trư Bát Giới và Sa Tăng. Tuy nhiên, Bạch Long Mã lại là đồ đệ thứ tư của Đường Tăng và gọi cả Trư Bát Giới lẫn Sa Tăng là sư huynh mà không than vãn điều gì.Bạch Long Mã làm như vậy là vì chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ, lấy công chuộc tội và không muốn tranh giành địa vị. Khi tìm hiểu về Bạch Long Mã, nhiều người bất ngờ khi biết được thân thế của nhân vật này. Trong đoàn đi Tây Trúc thỉnh kinh, chỉ có Tôn Ngộ Không là biết thân thế thực sự của Bạch Long Mã. Trên thực tế, Bạch Long Mã là Tam Thái tử Ngao Liệt của Tây Hải Long Vương. Ngao Liệt sau khi phát hiện hôn thê - Công chúa Vạn Thánh ngoại tình với Cửu Đầu Trùng, Ngao Liệt nổi cơn tức giận, vô tình đốt viên ngọc do Ngọc Hoàng tặng làm quà cưới. Do đó, Tam Thái tử bị Ngọc Hoàng kết án tử hình. Trong lúc bị treo giữa trời chờ thi hành án tử, Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện và xin Ngọc Hoàng tha mạng cho Ngao Liệt cũng như chỉ điểm đợi Đường Tăng tới và phò tá ông đi thỉnh kinh để chuộc tội. Theo đó, Ngao Liệt trở thành Bạch Long Mã, cùng thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Trong suốt hành trình đi thỉnh kinh, Đường Tăng chỉ biết Bạch Long Mã là con rồng đã ăn thịt con ngựa của mình. Sau khi Bồ Tát thu phục, Bạch Long Mã hóa thành con ngựa trắng để ông cưỡi. Sau một thời gian đi theo phò tá Đường Tăng, Trư Bát Giới kinh ngạc phát hiện Bạch Long Mã có thể nói chuyện nhưng cũng không biết toàn bộ về thân thế của nhân vật này. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.

Trong "Tây Du Ký", hành trình đi thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng nhận được sự quan tâm, yêu thích của công chúng. Ngoài Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng đi theo phò tá Đường Tăng, một nhân vật khác cũng tham gia hành trình thỉnh kinh đầy gian nan nhưng ít được biết đến là Bạch Long Mã. Bạch Long Mã hay còn gọi là Tiểu Bạch Long. Xét về thời gian đi theo phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh, Bạch Long Mã xuất hiện sau Tôn Ngộ Không và trước cả Trư Bát Giới và Sa Tăng. Tuy nhiên, Bạch Long Mã lại là đồ đệ thứ tư của Đường Tăng và gọi cả Trư Bát Giới lẫn Sa Tăng là sư huynh mà không than vãn điều gì. Bạch Long Mã làm như vậy là vì chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ, lấy công chuộc tội và không muốn tranh giành địa vị. Khi tìm hiểu về Bạch Long Mã, nhiều người bất ngờ khi biết được thân thế của nhân vật này. Trong đoàn đi Tây Trúc thỉnh kinh, chỉ có Tôn Ngộ Không là biết thân thế thực sự của Bạch Long Mã. Trên thực tế, Bạch Long Mã là Tam Thái tử Ngao Liệt của Tây Hải Long Vương. Ngao Liệt sau khi phát hiện hôn thê - Công chúa Vạn Thánh ngoại tình với Cửu Đầu Trùng, Ngao Liệt nổi cơn tức giận, vô tình đốt viên ngọc do Ngọc Hoàng tặng làm quà cưới. Do đó, Tam Thái tử bị Ngọc Hoàng kết án tử hình. Trong lúc bị treo giữa trời chờ thi hành án tử, Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện và xin Ngọc Hoàng tha mạng cho Ngao Liệt cũng như chỉ điểm đợi Đường Tăng tới và phò tá ông đi thỉnh kinh để chuộc tội. Theo đó, Ngao Liệt trở thành Bạch Long Mã, cùng thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Trong suốt hành trình đi thỉnh kinh, Đường Tăng chỉ biết Bạch Long Mã là con rồng đã ăn thịt con ngựa của mình. Sau khi Bồ Tát thu phục, Bạch Long Mã hóa thành con ngựa trắng để ông cưỡi. Sau một thời gian đi theo phò tá Đường Tăng, Trư Bát Giới kinh ngạc phát hiện Bạch Long Mã có thể nói chuyện nhưng cũng không biết toàn bộ về thân thế của nhân vật này. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.