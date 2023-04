Lạ lùng “đá của Chúa trời” 250 tấn thăng bằng vĩnh cửu trên sườn đồi

Krishna’s Butter Ball là một tảng đá lớn nằm ở Mahabalipuram, một thị trấn của quận Kancheepuram thuộc bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Khối đá khổng lồ này là một trong những điểm thu hút khách du lịch của thị trấn vì nó dường như đi ngược lại mọi quy luật vật lý.Tảng đá nặng hơn 250 tấn, cao 6m và có đường kính 5m, nằm trên sườn đồi dốc 45 độ. Tuy mặt tiếp xúc của tảng đá này với ngọn đồi nghiêng phía dưới rất hẹp, trông có vẻ chỉ cần một cái đẩy nhẹ là lăn xuống dưới nhưng hòn đá này đã tồn tại hơn 1.300 năm dưới thời tiết nắng mưa, sương gió, mà vẫn không hề bị di chuyển, bất chấp mọi nỗ lực dịch chuyển. Có một vài câu chuyện cố tìm cách lý giải hợp lý cho hiện tượng bất thường này, thế nhưng không có cái nào trong số chúng có được câu trả lời một cách thỏa đáng. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện qua nhiều thế kỷ nhằm di chuyển tảng đá Krishna’s Butter Ball, nhưng không mang lại kết quả. Một trong những nỗ lực được biết đến đầu tiên được cho là đã được thực hiện trong thời của vua Narasimhavarman, một vị vua Pallava trị vì trong thế kỷ thứ 7 SCN. Có vẻ như nhà Vua muốn di dời tảng đá thiêng liêng này để có thể tránh khỏi bàn tay của những nhà điêu khắc, bất chấp những ý định tốt đó, tảng đá không hề nhúc nhích, và nhà Vua đành phải từ bỏ kế hoạch của mình. Một nỗ lực khác nhằm di chuyển tảng đá được thực hiện vào đầu thế kỷ 20. Nó được ghi nhận vào năm 1908, Thống đốc Madras Arthur Lawley quyết định di dời tảng đá ra khỏi ngọn đồi. Vì ông lo sợ rằng nó sẽ trượt xuống bất cứ lúc nào, và tàn phá thị trấn bên dưới chân đồi. Người ta nói rằng có 7 con voi đã được sử dụng trong quá trình thực hiện di dời, thế nhưng tảng đá đã không hề mảy may nhúc nhích. Nỗi lo sợ của Thống đốc đã được chứng minh là không có cơ sở, vì tảng đá Krishna’s Butter Ball này còn không hề di chuyển trong 100 năm qua, chứ nói gì đến trượt xuống đồi. Do đó, thị trấn vẫn an toàn trước nguy cơ tàn phá của nó trong thời gian này. Krishna's Butter Ball được những người dân địa phương gọi là Vaan Irai Kal, tức " Đá của chúa trời". Họ tin rằng các vị thần đã đặt tảng đá ở Mahabalipuram để thể hiện sức mạnh trước các cư dân trong thị trấn. Theo truyền thuyết Ấn Độ, nữ thần Krishna hồi nhỏ rất thích ăn bơ và thường bốc bơ ở hũ của mẹ. Do tảng đá ở Mahabalipuram có hình dáng giống một giọt bơ mà nữ thần làm rớt xuống mặt đất, nó được mệnh danh là "Viên bơ của nữ thần Krishna". Các nhà địa chất đã nhiều lần đi tìm câu trả lời cho sự xuất hiện của hòn đá này. Họ phán đoán hòn đá này là một phần của ngọn đồi phía dưới chân. Có thể là một ngon núi rất cao nhưng vì đất ở vùng này dần bị vùi xuống cũng như quá trình ăn mòn tự nhiên đã góp phần tạo ra tảng đá nằm chênh vênh. >>>Xem thêm video: Kiến trúc sư bí ẩn người Việt phía sau Tử Cấm Thành (Nguồn: VTV4).

