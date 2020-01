Kỷ vật của cuộc khởi nghĩa đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng

Ống lôi (ống phóng chất cháy), đội tự vệ Hòa Quân, Thanh Chương (Nghệ An) dùng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Lưỡi mác, nhân dân xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã dùng trừng trị Tri huyện Tôn Thất Hoàn khi hắn dẫn lính đàn áp biểu tình, 6/1931. Chiếc trống, đội Xích vệ Hòa Quân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An dùng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931. Dao găm bà Tôn Thị Quế ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An dùng tự vệ trong khi hoạt động cách mạng, 1930. Quả cân, chiến sĩ cách mạng dùng buộc vào cờ ném lên ngọn cây để cổ động quần chúng đấu tranh phối hợp với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại chợ Chũ, chợ Bồ Đề, Dốc La ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 1931. Bom thực dân Pháp dùng để đàn áp cuộc biểu tình của nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ngày 12/9/1930. Chiếc đèn dầu Huyện ủy huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An dùng làm việc năm 1930. Tù và bằng ốc biển, tự vệ thôn Lũng Xuyên, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam sử dụng để báo động khi có giặc đến vây bắt cơ sở cách mạng những năm 1930 - 1931. Tù và bằng sừng trâu của nhân dân tỉnh Ninh Bình dùng báo hiệu lệnh tập hợp quần chúng đến tỉnh lỵ đòi giảm sưu thuế năm 1930. Chiếc nồi cơ quan ấn loát của Huyện ủy huyện Quỳnh Lưu dùng nấu thạch in tài liệu của Đảng bộ, 1930. Chiếc ấm, bà Lê Thị Sứ ở tỉnh Quảng Trị dùng đun nước phục vụ cơ quan ấn loát của Xứ ủy Trung kỳ trong những năm 1930 - 1931. Chiếc nồi vợ đồng chí Hồ Tùng Mậu dùng nấu thạch in tài liệu cho Huyện ủy huyện Quỳnh Lưu, 1930. Chiếc khay Huyện ủy huyện Hương Khê, Hà Tĩnh dùng đổ thạch in tài liệu, 1930. Khay đựng mực, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến dùng đựng mực in tài liệu trong thời gian cơ quan ấn loát của Đảng hoạt động ở nhà ông Nguyễn Bá Trạc, tỉnh Hà Nam Ninh (Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình). Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

Ống lôi (ống phóng chất cháy), đội tự vệ Hòa Quân, Thanh Chương (Nghệ An) dùng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Lưỡi mác, nhân dân xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã dùng trừng trị Tri huyện Tôn Thất Hoàn khi hắn dẫn lính đàn áp biểu tình, 6/1931. Chiếc trống, đội Xích vệ Hòa Quân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An dùng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931. Dao găm bà Tôn Thị Quế ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An dùng tự vệ trong khi hoạt động cách mạng, 1930. Quả cân, chiến sĩ cách mạng dùng buộc vào cờ ném lên ngọn cây để cổ động quần chúng đấu tranh phối hợp với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tại chợ Chũ, chợ Bồ Đề, Dốc La ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 1931. Bom thực dân Pháp dùng để đàn áp cuộc biểu tình của nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ngày 12/9/1930. Chiếc đèn dầu Huyện ủy huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An dùng làm việc năm 1930. Tù và bằng ốc biển, tự vệ thôn Lũng Xuyên, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam sử dụng để báo động khi có giặc đến vây bắt cơ sở cách mạng những năm 1930 - 1931. Tù và bằng sừng trâu của nhân dân tỉnh Ninh Bình dùng báo hiệu lệnh tập hợp quần chúng đến tỉnh lỵ đòi giảm sưu thuế năm 1930. Chiếc nồi cơ quan ấn loát của Huyện ủy huyện Quỳnh Lưu dùng nấu thạch in tài liệu của Đảng bộ, 1930. Chiếc ấm, bà Lê Thị Sứ ở tỉnh Quảng Trị dùng đun nước phục vụ cơ quan ấn loát của Xứ ủy Trung kỳ trong những năm 1930 - 1931. Chiếc nồi vợ đồng chí Hồ Tùng Mậu dùng nấu thạch in tài liệu cho Huyện ủy huyện Quỳnh Lưu, 1930. Chiếc khay Huyện ủy huyện Hương Khê, Hà Tĩnh dùng đổ thạch in tài liệu, 1930. Khay đựng mực, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến dùng đựng mực in tài liệu trong thời gian cơ quan ấn loát của Đảng hoạt động ở nhà ông Nguyễn Bá Trạc, tỉnh Hà Nam Ninh (Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình). Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.