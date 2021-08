10 quốc gia “bé hạt tiêu” nhưng cực phi thường khiến TG kinh ngạc

Grenada – 344km2: Với dân số khoảng 107.000 (2016), quốc gia "bé hạt tiêu" có tên gọi khác là “Hòn đảo của gia vị” (Isle of Spice). Quốc gia này nổi tiếng bởi các loại hương liệu được xuất khẩu như vỏ nhục đậu khấu, đinh hương, quế. Du lịch là ngành kinh tế chủ yếu của Grenada. Cộng hòa Malta – 316km2: Đây là một đảo quốc Nam Âu, gồm một quần đảo nằm giữa Địa Trung Hải. Với dân số 419.000 người (2016), Malta là quốc gia nhỏ nhất nhưng lại có mật độ dân số dày nhất châu Âu. Mailta xếp thứ 48 trong các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Maldives – 300km2: Maldives trở thành một nước độc lập vào năm 1965. Quốc gia nhỏ bé này giữ kỷ lục là quốc gia phẳng nhất thế giới, mức đất tự nhiên chỉ cao 2.3m so với mực nước biển. Du lịch và đánh cá là 2 ngành kinh tế then chốt của Maldives. Liên bang Saint Kitts và Nevis - 261km2: Quốc gia gồm hai hòn đảo Saint Kitts và Nevis nằm ở phía Đông vùng biển Caribe. Quốc gia nhỏ bé và nổi tiếng này có ngành kinh tế du lịch, nông nghiệp và công nghiệp phát triển. Liechtenstein - 160km2: Nằm giữa Thụy Sĩ và Áo, đất nước Liechtenstein là một nơi an toàn với tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp, vụ giết người cuối cùng xảy ra vào năm 1997. Ngoài ra, Liechtenstein cũng có tỉ lệ thất nghiệp thấp thứ nhì thế giới là 1.5% (thấp nhất là Monaco). San Marino - 61km2: San Marino có tên đầy đủ là Cộng hòa Đại bình yên San Marino. Điều đặc biệt là San Marino nằm trọn trong nước Ý. San Marino được xem là một trong những quốc gia cộng hòa độc lập lâu đời nhất thế giới. Tuvalu - 26km2: Đây là một quốc đảo nằm ở phía Nam của Thái Bình Dương, giữa Hawaii và Australia. Thu nhập chính của quốc gia này là từ bán tem và đồng tiền xưa... Năm 2010, Tuvalu còn là một địa điểm hẻo lánh chỉ có 2.000 du khách và 65% trong số đó là các doanh nghiệp. Nauru-21km2: Mặc dù đất nước Nauru có cảnh đẹp tuyệt vời nhưng lại có tình trạng thất nghiệp cao, chỉ 10% người dân địa phương có việc làm ổn định. Ngoài ra, đây được cho là quốc đảo có số người mắc bệnh béo phì nhiều nhất, với 97% nam giới và 93% nữ giới bị ảnh hưởng. Monaco-1,98km2: Tuy là một quốc gia, nhưng Monaco chỉ có duy nhất 7 phường. Tuy chỉ là một công quốc nhỏ bé nằm cạnh Địa Trung Hải nhưng Monaco là một trong những quốc gia giàu có và xa xỉ nhất thế giới. Thành Vatican-0,5km2: Đây là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới và nằm trọn trong thành phố Rome của Ý. Nền kinh tế của quốc gia này cực kỳ đặc biệt bởi chủ yếu do các khoản quyên góp của người thiên chúa giáo La Mã, thu nhập từ bán tem, ấn phẩm, đồ lưu niệm... Mời độc giả xem video:Sinh viên thuê trọ giá rẻ trong các biệt thự. Nguồn: VTV24.

