Kỳ lạ những lần radar bất ngờ "tóm sống" UFO trên bầu trời

1. Vào ngày 8/1/2008, hàng chục người dân tại thành phố Stephenville, bang Texas, Mỹ trông thấy một vật thể lớn kỳ lạ bay ngang qua bầu trời. Một báo cáo từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khẳng định radar có nhận thấy một vật thể rất lớn đang bị các máy bay bám đuổi ngay thời điểm mà các nhân chứng thấy UFO. 2. Vào tháng 3/2004, một phi đội máy bay do thám của quân đội Mexico đã bắt gặp ba vật thể bay không xác định trên màn hình radar khi đang tuần tra theo dõi đường dây buôn ma túy. Trong vòng 30 phút, họ ghi lại được 11 vật thể kỳ lạ đang bay với vận tốc cực lớn và trong lúc bay bám theo đã có lúc cả phi đội bị các vật thể lạ vây quanh. 3. Vào ngày 26/7/2002, radar của NORAD và lực lượng Không quân Vệ binh dân tộc Mỹ đã phát hiện một đồ vật bay vô định bay vào vùng cấm bay của thủ đô chính thức Washington. 4. Tối 25/5/1995 (giờ địa phương), một máy bay của hãng hàng không America West (Mỹ) phát hiện một chuỗi đốm sáng lấp lánh kỳ lạ bay sát bên máy bay, gần thành phố Bovina. Ngày hôm sau, giám sát không lưu đã kiểm tra với báo cáo radar của Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và phát hiện ra một vật thể bay không xác định vào đêm trước đó. 5. Đêm 31/3/1990 (giờ địa phương), radar của một trạm giám sát hàng không tại thị trấn Glons thuộc Liège (Bỉ) được cho là đã phát hiện các vật thể hình tam giác trên bầu trời ngay sau khi trung tâm này nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo trông thấy những ánh sáng kỳ lạ lấp lánh như sao và liên tục chuyển màu trên trời. 5. Theo thông tin lưu truyền, đêm 31/3/1990 (giờ địa phương), radar của một trạm giám sát hàng không tại thị trấn Glons thuộc Liège (Bỉ) đã phát hiện các vật thể hình tam giác trên bầu trời ngay sau khi trung tâm này nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo trông thấy những ánh sáng kỳ lạ lấp lánh như sao và liên tục chuyển màu trên trời. 7. Một loạt các trường hợp thông báo đã phát hiện UFO tại dãy núi Kaikoura ở New Zealand vào năm 1978. Vào ngày 21/12/1978, phi hành đoàn trên một chiếc máy bay bay qua dãy núi Kaikoura phát hiện những đốm sáng lạ bay xung quanh máy bay. 30/12/1978, một nhóm làm phim Úc cũng quay được các đốm sáng lạ khi đang trên đường đi đến thành phố Christchurch (New Zealand). 8. Tháng 8/1956, radar tại một căn cứ không quân Hoàng gia Anh ở hạt Suffolk (Anh) phát hiện những vật thể di chuyển kỳ lạ. Một phi công đang lái một chiếc máy bay vận tải quân đội C-47 lúc đó cũng tuyên bố đã nhìn thấy một vật thể lạ bay bên dưới máy bay của mình. Vụ việc này được xem như một trong những bí ẩn UFO độc đáo nhất vì nó được chứng kiến tận mắt bởi một quân nhân và được phát hiện bởi radar quân đội. 9. Vào năm 1952, Trung sĩ không quân Hoàng gia Anh Roland Hughes đang lái máy bay quay về căn cứ sau khi hoàn thành một đợt bay tập huấn thì bất ngờ trông thấy một vật thể hình dạng như chiếc dĩa màu bạc bay sát theo sau. Vật thể này cũng đã xuất hiện trên màn hình radar của Không quân Hoàng Gia Anh và báo cáo xác nhận dĩa bay di chuyển với tốc độ mà không có máy bay nào thời đó đạt được. 10. Vào năm 1942, vài tháng sau vụ tấn công Trân Châu Cảng, tại thủ phủ phim ảnh thế giới Hollywood - Los Angeles, người ta hạn định xê ri công luận phát ra từ một đồ vật bay vô định. Tuy nhiên, những luồng công luận này tắt sau đó và sự kiện này vẫn nằm trong vòng bí ẩn cho đến nay. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).

1. Vào ngày 8/1/2008, hàng chục người dân tại thành phố Stephenville, bang Texas, Mỹ trông thấy một vật thể lớn kỳ lạ bay ngang qua bầu trời. Một báo cáo từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khẳng định radar có nhận thấy một vật thể rất lớn đang bị các máy bay bám đuổi ngay thời điểm mà các nhân chứng thấy UFO. 2. Vào tháng 3/2004, một phi đội máy bay do thám của quân đội Mexico đã bắt gặp ba vật thể bay không xác định trên màn hình radar khi đang tuần tra theo dõi đường dây buôn ma túy. Trong vòng 30 phút, họ ghi lại được 11 vật thể kỳ lạ đang bay với vận tốc cực lớn và trong lúc bay bám theo đã có lúc cả phi đội bị các vật thể lạ vây quanh. 3. Vào ngày 26/7/2002, radar của NORAD và lực lượng Không quân Vệ binh dân tộc Mỹ đã phát hiện một đồ vật bay vô định bay vào vùng cấm bay của thủ đô chính thức Washington. 4. Tối 25/5/1995 (giờ địa phương), một máy bay của hãng hàng không America West (Mỹ) phát hiện một chuỗi đốm sáng lấp lánh kỳ lạ bay sát bên máy bay, gần thành phố Bovina. Ngày hôm sau, giám sát không lưu đã kiểm tra với báo cáo radar của Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và phát hiện ra một vật thể bay không xác định vào đêm trước đó. 5. Đêm 31/3/1990 (giờ địa phương), radar của một trạm giám sát hàng không tại thị trấn Glons thuộc Liège (Bỉ) được cho là đã phát hiện các vật thể hình tam giác trên bầu trời ngay sau khi trung tâm này nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo trông thấy những ánh sáng kỳ lạ lấp lánh như sao và liên tục chuyển màu trên trời. 5. Theo thông tin lưu truyền, đêm 31/3/1990 (giờ địa phương), radar của một trạm giám sát hàng không tại thị trấn Glons thuộc Liège (Bỉ) đã phát hiện các vật thể hình tam giác trên bầu trời ngay sau khi trung tâm này nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo trông thấy những ánh sáng kỳ lạ lấp lánh như sao và liên tục chuyển màu trên trời. 7. Một loạt các trường hợp thông báo đã phát hiện UFO tại dãy núi Kaikoura ở New Zealand vào năm 1978. Vào ngày 21/12/1978, phi hành đoàn trên một chiếc máy bay bay qua dãy núi Kaikoura phát hiện những đốm sáng lạ bay xung quanh máy bay. 30/12/1978, một nhóm làm phim Úc cũng quay được các đốm sáng lạ khi đang trên đường đi đến thành phố Christchurch (New Zealand). 8. Tháng 8/1956, radar tại một căn cứ không quân Hoàng gia Anh ở hạt Suffolk (Anh) phát hiện những vật thể di chuyển kỳ lạ. Một phi công đang lái một chiếc máy bay vận tải quân đội C-47 lúc đó cũng tuyên bố đã nhìn thấy một vật thể lạ bay bên dưới máy bay của mình. Vụ việc này được xem như một trong những bí ẩn UFO độc đáo nhất vì nó được chứng kiến tận mắt bởi một quân nhân và được phát hiện bởi radar quân đội. 9. Vào năm 1952, Trung sĩ không quân Hoàng gia Anh Roland Hughes đang lái máy bay quay về căn cứ sau khi hoàn thành một đợt bay tập huấn thì bất ngờ trông thấy một vật thể hình dạng như chiếc dĩa màu bạc bay sát theo sau. Vật thể này cũng đã xuất hiện trên màn hình radar của Không quân Hoàng Gia Anh và báo cáo xác nhận dĩa bay di chuyển với tốc độ mà không có máy bay nào thời đó đạt được. 10. Vào năm 1942, vài tháng sau vụ tấn công Trân Châu Cảng, tại thủ phủ phim ảnh thế giới Hollywood - Los Angeles, người ta hạn định xê ri công luận phát ra từ một đồ vật bay vô định. Tuy nhiên, những luồng công luận này tắt sau đó và sự kiện này vẫn nằm trong vòng bí ẩn cho đến nay. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).