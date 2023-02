Kỳ lạ ngôi đền có hàng nghìn tượng mèo may mắn ở Nhật Bản

“Mèo vẫy tay chiêu tài” hay mèo may mắn là một hình tượng văn hóa rất nổi tiếng, được nhiều người Việt ưa chuộng như một vật phẩm phong thủy. Chú mèo vẫy tay này có nguyên quán ở Nhật Bản, với tên gọi là Maneki Neko.Đền Gotokuji ở khu phố Setagaya của Tokyo gắn với truyền thuyết lý giải sự xuất hiện của chú mèo may mắn này. Đây cũng là địa danh liên quan đến mèo Maneki Neko nổi tiếng nhất nước Nhật. Một giai thoại được lưu truyền từ thời Edo cho rằng, một con mèo của thầy tu ở đền Gotokuji đã dẫn đường cho một lãnh chúa đến nơi an toàn trong một cơn bão. Theo lời kể, khi trời mưa gió, vị lãnh chúa trú mưa dưới gốc cây gần ngôi đền. Ông thấy một con mèo giơ tay vẫy nên đi theo. Ông vừa đi khỏi thì cây bị sét đánh đổ. Chỉ chậm một phút, có lẽ ông đã trở thành người thiên cổ. Vị lãnh chúa đã đóng góp tiền cho đền Gotokuji để cảm tạ chú mèo. Tượng Maneki Neko đầu tiên đã được ông cho chế tác để thể hiện lòng biết ơn của mình. Sau này, bức tượng trở nên nổi tiếng, được sản xuất hàng loạt để du khách mua và cúng tiến. Ngày nay, đền Gotojuki có nhiều tượng Maneki Neko hơn bất kỳ ngôi đền nào khác ở Nhật Bản. Những bức tượng mèo được xếp chật kín một góc sân chùa, phần lớn là kiểu tượng truyền thống màu trắng. Cùng với sự gia tăng ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản trên thế giới, đền Gotokuji đã trở thành một địa điểm thu hút những vị khách từ khắp năm châu đến ghé thăm. Có thể nói, chính những chú mèo Maneki Neko đã "vẫy khách" đến nơi này. Khi tham quan đền, du khách có thể mùa những bức tượng mèo nhỏ trong cửa hàng lửa niệm với giá 300 yen (khoảng 60.000 đồng). Nếu "chịu chơi" hơn, có thể chi 5.000 yen (khoảng 60.000 đồng) cho bức tượng lớn nhất, kích thước bằng một chú mèo thật. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

