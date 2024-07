Kỳ lạ hoàng đế đồng tính, si mê tình nhân của vợ

Khác với nhiều hoàng đế, Vệ Linh Công không mảy may rung động trước bất cứ phi tử xinh đẹp, quyến rũ nào trong hậu cung. Thay vào đó, vị hoàng đế nước Vệ thời Xuân thu có những cuộc tình đồng tính. Theo các ghi chép, một trong những tình nhân nổi tiếng của Vệ Linh Công là Di Tử Hà. Người được hoàng đế nước Vệ si mê vô cùng khôi ngô, tuấn tú, thông minh. Di Tử Hà là họ hàng thân thích của Tử Lộ - một học trò giỏi của Khổng Tử. Vào một ngày, Di Tử Hà nhận được tin mẹ lâm trọng bệnh nên vội vã lấy xe của Vệ Linh Công để nhanh chóng về nhà. Theo luật lệ thời đó, kẻ nào lấy trộm xe của nhà vua thì phải chịu hình phạt chặt chân. Do yêu say đắm mỹ nam này nên Vệ Linh Công không những không trách phạt, trị tội mà còn ca ngợi chàng là người con hiếu thuận. Một lần khác, Di Tử Hà đi cùng Vệ Linh Công tản bộ trong ngự hoa viên. Khi nhìn thấy một quả đào trên cây đã chín, Di Tử Hà hái xuống rồi ăn ngon lành ngay trước mặt nhà vua. Sau đó, Di Tử Hà đưa trái đào đã cắn dở cho bậc đế vương. Vệ Linh Công cầm lấy trái đào rồi ăn. Ông hoàng này tấm tắc khen người tình rằng mỹ nam này rất yêu mình nên có quả đào ngon cũng chia cho mình ăn cùng. Thế nhưng, mối tình này không kéo dài lâu vì Vệ Linh Công lại "trúng tiếng sét ái tình" với người khác. Tuy nhiên, điều oái oăm là ông hoàng này lại si mê sủng nam của vợ - hoàng hậu Nam Tử. Hoàng hậu Nam Tử có mối quan hệ tình ái với đại phu Công Tử Triều - mỹ nam có dung mạo khôi ngô. Khi vẫn còn sủng hạnh Di Tử Hà, Vệ Linh Công "mắt nhắm mắt mở" cho hoàng hậu Nam Tử đi tìm "niềm vui". Thậm chí, ông hoàng này còn dung túng, tạo điều kiện cho Công Tử Triều tự do ra vào cung. Khi nước Vệ xảy ra hỗn loạn, hoàng hậu Nam Tử và Công Tử Triều đã dắt nhau bỏ trốn sang nước Tấn. Sau khi dẹp loạn xong, Vệ Linh Công nhung nhớ người tình nên mượn cớ thái hậu nhớ con dâu nên cho gọi hoàng hậu Nam Tử về vì biết Công Tử Triều sẽ đi theo. Dù không có được tình yêu của Công Tử Triều nhưng Vệ Linh Công vẫn cảm thấy hạnh phúc vì thường xuyên có thể nhìn thấy mỹ nam này. (Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Cuộc đời phi tần duy nhất “dám” đệ đơn ly hôn với Hoàng đế.

