Kỷ Hợi 2019: 4 con giáp hộc tốc kiếm tiền vẫn "nghèo đau đớn"

Để có được đồng tiền trong tay, rất nhiều người đã phải bôn ba, vất vả. Vậy hãy thử xem trong 12 con giáp, ai là người phải vất vả kiếm tiền năm 2019 nhé! 1. Tuổi Tý: Vất vả vì ham làm giàu. Theo tử vi tài lộc 2019 của tuổi Tý, nói thật ra thì con giáp vốn chẳng thiếu tiền tiêu trong năm nay, thế nhưng nguyên nhân nào lại khiến họ bôn ba kiếm chác như thế? Rõ ràng là vì lòng tham mà ra thôi. Những người có máu làm giàu nhất lại là những người làm trong lĩnh vực đầu tư. Họ cứ mãi chạy theo đồng tiền, thấy mối đầu tư nào có lợi, có triển vọng là sẽ vội vàng lao theo, đôi khi lao theo một cách mù quáng, không chịu nhìn trước nhìn sau, tìm hiểu cho kĩ, dẫn đến đầu tư thất bại. Con giáp vất vả kiếm tiền năm 2019 này nếu không biết kiềm chế bản thân, có khi còn đi đến tình trạng khuynh gia bại sản. Vì thế, tử vi 2019 khuyên tuổi Tý hãy kìm lòng tham của mình lại, làm ăn lương thiện tiến từng bước từng bước, cuộc sống sẽ bình yên hơn nhiều, bao nhiêu phiền não cũng sẽ giảm đi trông thấy. 2. Tuổi Tị: Vì quá nặng trách nhiệm. Người tuổi Tị là con giáp vất vả kiếm tiền năm 2019 không phải là do họ bừa bãi tiêu hoang, bản thân thích cái gì là mua cái ấy, mà là do họ đã tiêu tốn một khoản kha khá cho người xung quanh mình. Theo tử vi tài lộc của người tuổi Tị 2019, con giáp này là những người sống rất có trách nhiệm, vì giúp đỡ hay chăm sóc một vài người xung quanh mà họ cứ phải trăn trở vì đồng tiền mãi. Tử vi cho rằng nếu họ còn không mau phân biệt rõ ai là người xứng đáng để mình hi sinh tất cả, ai chỉ là đối tượng xã giao thì họ sẽ còn cứ vất vả như thế trong suốt cả năm. Thực ra tinh thần trách nhiệm khác với tấm lòng hào hiệp, với những người không quá thân thiết, bạn chỉ cần giúp đỡ trong khả năng của mình là đã tốt lắm rồi. 3. Tuổi Tuất: Kiếm tiền là niềm vui: Dù cả năm 2019 này, người tuổi Tuất có phải vất vả kiếm tiền đi chăng nữa, họ cũng vẫn cảm thấy rất vui. Với con giáp này, kiếm tiền chính là một trong những thú vui, vì thế dù có phải thức ngày thức đêm, cực nhọc đến mấy, họ cũng chẳng than phiền lấy một tiếng nào. Theo tử vi tài lộc 2019 người tuổi Tuất, cuộc sống bận rộn dù chẳng thể nói trước tương lai sẽ nhận được những khoản thu tương ứng, thế nhưng họ cũng vẫn rất nghiêm túc làm việc và theo đuổi lí tưởng của mình. Họ cho rằng chăm chỉ làm việc sẽ giúp bản thân mình trau dồi kinh nghiệm, khiến cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn. Chính vì thế mà họ thuộc Top 4 con giáp không ngại khó không ngại khổ, tương lai nhất định giàu sang phú quý đấy! 4. Tuổi Hợi: Tiêu bao nhiêu phải kiếm lại bấy nhiêu. Nằm trong số con giáp vất vả kiếm tiền năm 2019, có thể nói người tuổi Hợi chẳng oan chút nào, sẽ chẳng mấy ai cảm thấy đáng thương hoặc đồng cảm với họ cả, bởi lý do khiến họ phải vất vả như vậy là do họ tự chuốc lấy. Không kiêng những điều này trong năm tuổi 2019, tuổi Hợi đừng hỏi vì sao gặp nhiều trắc trở, tai ương. Rõ ràng là đã khuyên con giáp này năm lần bảy lượt rồi, đừng tiêu tiền lung tung vào những việc như vậy, không đáng đâu, vậy mà họ vẫn cứ bỏ ngoài tai. Thế nên có kiếm được bao nhiêu, họ cũng hết sạch bấy nhiêu. Theo tử vi tài lộc 2019 của người tuổi Hợi, con giáp này nên biết cách kiềm chế bản thân, tiêu tiền cần phải lý trí hơn mới tránh khỏi tình trạng ngày ngày cắm đầu cắm cổ kiếm tiền để trả lại những khoản mình đã tiêu hoang.

