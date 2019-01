Kỳ dị 309 người mất tích lạ lùng trên tàu hải quân Mỹ

Tàu hải quân Mỹ USS Cyclops nổi tiếng thế giới khi là tàu tiếp nhiên liệu lớn nhất và nhanh nhất của chính quyền Washington. Theo The Sun, tàu USS Cyclops của hải quân Mỹ có thể chở 12.500 tấn than. Việc tiếp nhiên liệu từ tàu USS Cyclops là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nguyên do là vì con tàu chở lượng lớn than trong hầm nên có nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy con tàu USS Cyclops là vào ngày 4/3/1918. Khi ấy, nó đang trong chuyến hải hành từ Brazil đến thành phố Baltimore, Mỹ. USS Cyclops chở theo 10.800 tấn quặng mangan để sản xuất đạn dược. Tuy nhiên, USS Cyclops không bao giờ tới được Baltimore bởi nó mất tích bí ẩn khi đi qua vùng biển Bermuda. Khi ấy trên tàu có 309 người. Toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn mất tích cùng con tàu xấu số. Sau khi không thấy tàu USS Cyclops cập bến như dự tính, Mỹ đã tổ chức chiến dịch tìm kiếm hơn 300 người mất tích. Trong quá trình điều tra vụ mất tích tàu USS Cyclops, giới chức Mỹ phát hiện con tàu gặp nạn chưa từng phát tín hiệu cấp cứu. Thêm nữa, các thành viên thủy thủ đoàn USS Cyclops cũng không trả lời tín hiệu vô tuyến từ nhiều tàu khác của Mỹ trong khu vực. Dù triển khai lực lượng lớn cùng nhiều phương tiện hiện đại nhưng giới chức Mỹ không thể tìm ra tung tích của con tàu USS Cyclops cũng như toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn. Trước vụ mất tích USS Cyclops mất tích, một số giả thuyết được đưa ra để lý giải sự việc. Trong số này nổi tiếng là giả thuyết hiện tượng kỳ bí ở Bermuda đã "nuốt chửng" con tàu USS Cyclops. Một giả thuyết khác lại suy đoán tàu ngầm Đức tấn công và đánh chìm tàu USS Cyclops của Mỹ. Tất cả chỉ là giả thuyết. Chưa ai có thể giải mã nguyên nhân gặp nạn của USS Cyclops cũng như hiện nó đang nằm ở nơi nào. Mời độc giả xem video: Chìm tàu ở Địa Trung Hải: 146 người mất tích (nguồn: VTC1)

Tàu hải quân Mỹ USS Cyclops nổi tiếng thế giới khi là tàu tiếp nhiên liệu lớn nhất và nhanh nhất của chính quyền Washington. Theo The Sun, tàu USS Cyclops của hải quân Mỹ có thể chở 12.500 tấn than. Việc tiếp nhiên liệu từ tàu USS Cyclops là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nguyên do là vì con tàu chở lượng lớn than trong hầm nên có nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy con tàu USS Cyclops là vào ngày 4/3/1918. Khi ấy, nó đang trong chuyến hải hành từ Brazil đến thành phố Baltimore, Mỹ. USS Cyclops chở theo 10.800 tấn quặng mangan để sản xuất đạn dược. Tuy nhiên, USS Cyclops không bao giờ tới được Baltimore bởi nó mất tích bí ẩn khi đi qua vùng biển Bermuda. Khi ấy trên tàu có 309 người. Toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn mất tích cùng con tàu xấu số. Sau khi không thấy tàu USS Cyclops cập bến như dự tính, Mỹ đã tổ chức chiến dịch tìm kiếm hơn 300 người mất tích. Trong quá trình điều tra vụ mất tích tàu USS Cyclops, giới chức Mỹ phát hiện con tàu gặp nạn chưa từng phát tín hiệu cấp cứu. Thêm nữa, các thành viên thủy thủ đoàn USS Cyclops cũng không trả lời tín hiệu vô tuyến từ nhiều tàu khác của Mỹ trong khu vực. Dù triển khai lực lượng lớn cùng nhiều phương tiện hiện đại nhưng giới chức Mỹ không thể tìm ra tung tích của con tàu USS Cyclops cũng như toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn. Trước vụ mất tích USS Cyclops mất tích, một số giả thuyết được đưa ra để lý giải sự việc. Trong số này nổi tiếng là giả thuyết hiện tượng kỳ bí ở Bermuda đã "nuốt chửng" con tàu USS Cyclops. Một giả thuyết khác lại suy đoán tàu ngầm Đức tấn công và đánh chìm tàu USS Cyclops của Mỹ. Tất cả chỉ là giả thuyết. Chưa ai có thể giải mã nguyên nhân gặp nạn của USS Cyclops cũng như hiện nó đang nằm ở nơi nào. Mời độc giả xem video: Chìm tàu ở Địa Trung Hải: 146 người mất tích (nguồn: VTC1)