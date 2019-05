Kỳ bí tài chế tạo vũ khí của người khổng lồ một mắt

Người khổng lồ Cyclops trong thần thoại Hy Lạp được miêu tả có thể to lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Các Cyclops là con của nữ thần Trái đất Gaia và thần bầu trời Uranus. Là con trai của 2 vị thần quyền năng, các Cyclops sở hữu ngoại hình và khả năng phi thường. Cụ thể, người khổng lồ Cyclops chỉ có một mắt duy nhất ở giữa trán. Họ sở hữu sức mạnh phi thường. Một số giai thoại kể rằng, Cyclops có sở thích ăn thịt người hết sức rùng rợn. Với cơ thể to lớn và siêu khỏe, các Cyclops được ca ngợi là bậc thầy chế tạo vũ khí. Những người khổng lồ này đã chế tạo nhiều vũ khí cho thần Zeus. Trong số này có tia sét của thần Zeus. Các Cyclops cũng chế tạo chiếc đinh ba huyền thoại cho thần Poseidon. Nhờ biệt tài chế tạo vũ khí, Cyclops đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng của các vị thần trên đỉnh Olympus trong cuộc chiến Titanomachy. Tuy nhiên, về sau, người khổng lồ Cyclops không còn được các vị thần xem trọng nên con cháu của họ dần trở nên thô lỗ và hung hãn. Video: Người khổng lồ cao 2m, nặng 100 kg ở Cần Thơ (nguồn: VTC14)

Người khổng lồ Cyclops trong thần thoại Hy Lạp được miêu tả có thể to lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Các Cyclops là con của nữ thần Trái đất Gaia và thần bầu trời Uranus. Là con trai của 2 vị thần quyền năng, các Cyclops sở hữu ngoại hình và khả năng phi thường. Cụ thể, người khổng lồ Cyclops chỉ có một mắt duy nhất ở giữa trán. Họ sở hữu sức mạnh phi thường. Một số giai thoại kể rằng, Cyclops có sở thích ăn thịt người hết sức rùng rợn. Với cơ thể to lớn và siêu khỏe, các Cyclops được ca ngợi là bậc thầy chế tạo vũ khí. Những người khổng lồ này đã chế tạo nhiều vũ khí cho thần Zeus. Trong số này có tia sét của thần Zeus. Các Cyclops cũng chế tạo chiếc đinh ba huyền thoại cho thần Poseidon. Nhờ biệt tài chế tạo vũ khí, Cyclops đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng của các vị thần trên đỉnh Olympus trong cuộc chiến Titanomachy. Tuy nhiên, về sau, người khổng lồ Cyclops không còn được các vị thần xem trọng nên con cháu của họ dần trở nên thô lỗ và hung hãn. Video: Người khổng lồ cao 2m, nặng 100 kg ở Cần Thơ (nguồn: VTC14)