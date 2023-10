Kinh ngạc “thôn luân hồi” ở Trung Quốc: Hơn 100 người tuyên bố... tái sinh

Trên thế giới, một số trường hợp tuyên bố nhớ rõ tiền kiếp. Những câu chuyện của họ vô cùng sống động, chi tiết khiến mọi người tò mò không biết liệu đầu thai chuyển kiếp có thật hay không? Liên quan đến bí ẩn này, một số người dân tộc Động ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tự nhận biết rõ chuyện tiền kiếp. Trong số này, hơn 100 người ở xã Bình Dương, huyện Thông Đạo, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam tuyên bố nhớ như in cuộc sống kiếp trước. Bà Thạch Sảng Nhân, ngoài 50 tuổi, sống ở xã Bình Dương là một trong số những người kể rằng nhớ rõ kiếp trước. Bà kể với mọi người rằng, ở kiếp trước sống với thân phận Diêu Gia An. Trong ký ức của bà Thạch, Diêu Gia An sinh năm 1936. Khi 24 tuổi, bà bị sốt cao rồi qua đời. Bà năm sau, bà đầu thai vào gia đình họ Thạch và sống với tên họ như hiện tại. Bà Thạch kể rằng, bà bắt đầu nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước sau một lần trượt chân ngã lúc leo cầu thang. Con trai của Diêu Gia An là Ngô Xuân kể rằng mẹ mình đã qua đời sau 3 ngày sốt cao. Do những chuyện bà Thạch kể có nhiều điều trùng khớp với cuộc đời Diêu Gia An nên Ngô Xuân tin rằng bà là kiếp sau của người mẹ quá cố. Vậy nên, dù hơn bà Thạch 2 tuổi nhưng ông Ngô Xuân vẫn gọi bà là mẹ và thường xuyên trò chuyện, gặp mặt. Đây là một trong số hơn 100 trường hợp tại xã Bình Dương tuyên bố nhớ được kiếp trước là ai, có cuộc sống như thế nào. Điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Họ đã tới gặp các trường hợp này để tìm hiểu về luân hồi chuyển kiếp. Trong số này, Giáo sư Hoàng Phổ thuộc Đại học Trung Nam ở thành phố Trường Sa cùng nhiều chuyên gia khác đã tới xã Bình Dương. Nhóm chuyên gia đã sử dụng kỹ thuật thôi miên và máy kiểm tra nói dối để kiểm chứng lời nói của những trường hợp tuyên bố nhớ rõ tiền kiếp. Kết quả kiểm tra cho thấy mọi điều họ nói là thật. Thế nhưng, các chuyên gia cũng cho hay nghiên cứu về kiếp trước không hề dễ dàng bởi rất khó tìm được bằng chứng khoa học để chứng minh luân hồi chuyển kiếp có thật ngoài lời kể của những người trong cuộc. Mời độc giả xem video: Vật thể bí ẩn xuất hiện trên bãi biển khiến người dân hoang mang.

