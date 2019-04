Kinh hoàng lời nguyền đáy biển hắc ám “nuốt chửng” máy bay

Ngày 4/1/2013, một vụ mất tích nghi do lời nguyền bí ẩn gây ra gây rúng động dư luận thế giới. Theo thông tin từ báo chí, máy bay chở nhà thiết kế thời trang Italy danh tiếng Vittorio Missoni và 5 người khác mất tích khi qua vùng biển Caribbean. Chiếc máy bay chở Missoni và những người khác khởi hành từ resort Los Roques (quần đảo gồm hàng trăm hòn đảo) tới Caracas, Venezuela thì đột nhiên biến mất. Trước đó, năm 2008, một máy bay cũng gặp nạn tại vùng biển Caribbean sau khi khởi hành từ Los Roques. Trong vụ việc này, 14 người được xác định là thiệt mạng cùng máy bay xấu số. Theo một thống kế, kể từ những năm 1990, ít nhất 15 máy bay gửi tín hiệu khẩn cấp hoặc biến mất bí ẩn trên khu vực này. Các chuyên gia cũng như lực lượng tìm kiếm cứu hộ không thể tìm thấy bất cứ chiếc máy bay nào gặp nạn. Giới chức trách cũng chỉ tìm thấy một số thi thể nạn nhân có mặt trên những chuyến bay "tử thần" bỏ mạng trên biển. Cơ quan chức năng đã nỗ lực điều tra nguyên nhân khiến những máy bay trên gặp nạn. Do không tìm được các bằng chứng để giải mã nguyên nhân máy bay gặp nạn tại vùng biển trên, một số giả thuyết được đưa ra. Trong số này nổi tiếng là giả thuyết những máy bay trên gặp nạn là do vướng phải một lời nguyền bí ẩn mang tên “Lời nguyền Los Roques”. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa thể chứng minh lời nguyền này có thật hay không. Mời độc giả xem video: Trailer Lời nguyền huyết ngải (nguồn: CGV Cinemas Vietnam/Youtube).

