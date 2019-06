Kinh hãi ông hoàng "máu lạnh" thấy vợ chết cháy vẫn ngoảnh mặt làm ngơ

Năm Gia Tĩnh thứ mười, hậu cung của Minh Thế Tông mặc dù có rất nhiều mỹ nhân, nhưng những mỹ nhân lại chưa sinh cho Hoàng đế một hoàng tử nào. Để tiếp tục huyết thống của Hoàng tộc và được sự gợi ý của các đại thần, Minh Thế Tông đã cho tuyển tú nữ trong dân gian. Do đó, Phương Tần một cô gái xinh đẹp, thân hình uyển chuyển đã lọt vào mắt xanh của Gia Tĩnh (tức Minh Thế Tông). Không lâu sau, Gia Tĩnh phế bỏ Trương Hoàng hậu, lập Phương Tần lên làm Hoàng hậu. Ảnh: image.baidu.com. Phương Hoàng hậu rất cẩn thận và chu đáo, không đắc tội với bất cứ phi tần nào nên tạo được mối nhân duyên tốt trong hậu cung, Gia Tĩnh vô cùng hài lòng với bà. Để bảo vệ địa vị của mình trong hậu cung, Phương Hoàng hậu vô cùng cẩn trọng trong từng "đường đi nước bước". Nhưng bà cũng không tránh khỏi cuộc chiến "tranh sủng" của các hậu phi. Ảnh: image.baidu.com. Sau này, Gia Tĩnh vô cùng sủng ái Đoan Phi xinh đẹp. Ban đầu chỉ là Đoan Tần, nhưng do sinh được Hoàng trưởng nữ là Thường An Công Chúa nên được phong làm Đoan Phi. Ba năm sau, Đoan Phi lại sinh thêm được Ninh An Công Chúa. Ảnh: image.baidu.com. Do Gia Tĩnh ham mê thuật luyện đan nên bắt ép rất nhiều cung nữ tham gia vào việc này, nhiều người đã bỏ mạng, nhưng người còn lại vô cùng căm phẫn. Do biết Minh Thế Tông ngày đêm ở tại cung của Đoan Phi nên một số cung nữ bị bắt ép tham gia vào việc luyện đan đã lên kế hoạch sát hạ Gia Tĩnh. Ảnh: image.baidu.com. Một lần, khi Gia Tĩnh đến cung của Đoan Phi, đám cung nữ tạo phản đã trói ông ta vào ghế, định dùng dây siết cổ ông ta nhưng do sức nữ nhi yếu ớt nên không thể siết cổ chết Gia Tĩnh. Trong lúc hỗn loạn, một cung nữ tên là Trương Kim Liên đã đoán trước được kết quả nên đã vội chạy tới chỗ của Phương Hoàng hậu bán đứng đám cung nữ kia. Khi biết chuyện, Phương Hoàng hậu lập tức đến cung Đoan Phi, giải cứu cho Gia Tĩnh. Ảnh: image.baidu.com. Đoan Phi không có bất cứ liên quan gì đến việc, nhưng do bà được Minh Thế Tông độc sủng nên Phương Hoàng hậu vô cùng căm tức. Vì Gia Tĩnh còn chưa hoàn hồn và định thần lại nên Phương Hoàng hậu liền nhân cơ hội ra mệnh lệnh giết chết tất cả đám cung nữ phản loạn cùng Đoan Phi. Ảnh: image.baidu.com. Sau này, Gia Tĩnh luôn nhớ về cái chết của Đoan Phi liền sai người âm thầm điều tra sự việc và biết được Đoan Phi vô tội. Dù Phương Hoàng hậu có ơn cứu mạng Gia Tĩnh, nhưng Gia Tĩnh chỉ luôn nhớ đến Đoan Phi đã chết và càng ngày càng trở nên xa cách với Phương Hoàng hậu. Ảnh: image.baidu.com. Năm Gia Tĩnh thứ hai mươi sáu, Khôn Ninh cung xảy ra hỏa hoạn, thẩm cung của Phương Hoàng hậu lại nằm ở trung tâm của đám cháy, lửa cháy rất mạnh. Đám thái giám và cung nữ cầu xin Gia Tĩnh cho người đến dập lửa nhưng ông ta chỉ nhìn về phía thẩm cung của Hoàng hậu mà không nói gì. Ảnh: image.baidu.com. Lúc này, tình cảm của Gia Tĩnh Hoàng đế với Phương Hoàng hậu già nua kém sắc đã chẳng còn gì. Trong đầu ông ta chỉ toàn là cái chết oan uổng của Đoan Phi nên vô cùng căm ghét Phương Hoàng hậu. Đám cháy bất ngờ xảy ra, chính là việc giúp Gia Tĩnh rửa hận và đòi lại công bằng cho Đoan Phi. Ngoài ra, Phương Hoàng hậu rất bó buộc Gia Tĩnh, khiến ông ta cảm thấy mất tự do, bà chết đi khiến cho ông ta cảm thấy được tự do. Ảnh: image.baidu.com. Cuối cùng để che mắt thiên hạ, Minh Thế Tông liền tổ chứ quốc tang long trọng cho Hoàng hậu dù khi nhìn thấy thi thể của bà, ông ta không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vì ích kỷ cá nhân, Gia Tĩnh không màng đến ơn cứu mạng của Phương hoàng hậu mà để cho Hoàng hậu chết cháy, điều này cho thấy ông ta quả đúng là một Hoàng đế máu lạnh. Ảnh: image.baidu.com.

