Kinh hãi ngôi mộ có thể nhìn thấy người chết trong quan tài

Nghĩa trang Evergreen ở West River, Vermont, Mỹ là địa điểm nổi tiếng thế giới khi tồn tại một ngôi mộ vô cùng đặc biệt. Cụ thể, ngôi mộ đặc biệt ấy thuộc về bác sĩ Timothy Clark Smith. Ông sống vào thế kỷ 19. Sinh thời, bác sĩ Smith mắc hội chứng taphephobia (tức nỗi sợ bị chôn sống). Do vậy, trước khi qua đời, bác sĩ Smith đã tự thiết kế cho mình một ngôi mộ đặc biệt để tránh bị chôn sống. Theo đó, ngôi mộ mà bác sĩ Smith xây cho bản thân có hình dáng khá đơn giản khi chỉ là một khối bê tông hình vuông nhô cao hẳn so với mặt đất. Ở giữa ô vuông đó là một tấm kính nhìn thẳng xuống quan tài ở bên dưới. Theo đó, người ở phía trên mặt đất có thể nhìn thấy gương mặt người chết. Hàng ngày, những người đi qua ngôi mộ có thể nhìn xuống phía dưới để xem người chết có "sống lại" hay không. Thêm nữa, trong tay của bác sĩ Smith cũng có một chiếc chuông. Nếu ông tỉnh dậy trong quan tài thì sẽ rung chuông để mọi người nghe thấy và tới cứu. Khi qua đời vào dịp Haloween năm 1893, bác sĩ Smith được chôn cất trong ngôi mộ đặc biệt do chính ông dày công thiết kế. Mời độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ chứa di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

