Kinh hãi lời nguyền pharaoh đoạt mạng 22 người trong chớp mắt

Việc tìm thấy lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun năm 1922 là một phát hiện quan trọng trong giới khảo cổ. Lăng mộ của nhà vua còn nguyên vẹn sau hàng ngàn năm, không có dấu hiệu bị mộ tặc "ghé thăm". Nhóm của nhà khảo cổ học Howard Carter mở cửa lăng mộ pharaoh Tutankhamun lần đầu tiên và kinh ngạc trước hàng ngàn cổ vật quý giá được chôn cất cùng quan tài chứa xác ướp vị vua trẻ tuổi. Tuy nhiên, việc mở lăng mộ cũng bắt đầu một chuỗi cái chết của các nhà khảo cổ cùng những người có liên quan. Cái chết của họ được cho là do lời nguyền pharaoh gây ra. Lời nguyền này được viết bằng chữ tượng hình trên một viên đất sét trong lăng mộ có nội dung: "Cái chết sẽ chặt đứt đôi cánh của những ai quấy rầy nơi các pharaoh yên nghỉ". Theo đó, người đầu tiên chết vì lời nguyền nghiệt ngã này chính là Lord Carnarvon. Ông là nhà tài trợ cho nhóm của nhà khảo cổ học Howard Carter. Vào ngày 5/4/1923, Carnarvon qua đời sau nhiều ngày sốt cao. Nguyên nhân tử vong được cho là do một vết muỗi cắn lây bệnh truyền nhiễm. Kế đến, tỷ phú George Jay Gould tử vong không lâu sau khi viếng thăm ngôi mộ. Nhà công nghiệp người Anh Joel Wolfe là nạn nhân thứ ba của lời nguyền pharaoh. Ông là một trong những vị khách đầu tiên tới thăm lăng mộ Tutankhamun. Ông rơi vào tình trạng hôn mê trong nhiều ngày trước khi qua đời. Kể từ đó cho đến năm 1929, lần lượt 22 nhà khảo cổ trong nhóm của Howard Carter và những người liên quan tới việc khám phá lăng mộ Tutankhamun tử vong vì những nguyên nhân kỳ lạ và bí ẩn. Dù vậy, nhiều người vẫn không tin rằng cái chết của 22 người này do lời nguyền gây ra. Một quan điểm cho rằng, nguyên nhân khiến những người này mất mạng có thể là do họ nhiễm một loại vi khuẩn hay chất độc hại khi mở lăng mộ sau hàng ngàn năm. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

