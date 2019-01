Khủng khiếp tốc độ tàn sát người Do Thái của Đức quốc xã

Giáo sư Lewi Stone công tác tại Đại Tel Aviv ở Israel và Đại học RMIT ở Australia mới công bố kết quả nghiên cứu mới về tội ác rùng rợn của Đức quốc xã. Cụ thể, giáo sư Stone đã nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về các đoàn tàu "tử thần" chở người Do Thái đến các trại tập trung của phát xít Đức như Belzec, Sobibor và Treblinka. Theo đó, ông đã tính toán ra kết quả gây sốc là 1/4 nạn nhân trong cuộc thảm sát Holocaust của Đức quốc xã bị giết chỉ trong vòng 3 tháng. Ước tính, ít nhất 15.000 người Do Thái trong các trại tập trung bị phát xít Đức tàn sát đẫm máu mỗi ngày trong khoảng thời gian từ tháng 8 - 10/1942. Theo đó, tổng cộng có khoảng 1,47 triệu người Do Thái bị Đức quốc xã giết chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Đa số nạn nhân người Do Thái bị Đức quốc xã sát hại trong phòng hơi ngạt. Nguyên do là vì phòng hơi ngạt của Đức quốc xã được thiết kế có thể giết nhiều tù nhân cùng lúc trong một thời gian ngắn. Bên cạnh phòng hơi ngạt, Đức quốc xã còn sát hại người Do Thái bằng nhiều phương pháp khác như bị xử tử bằng súng, đánh đập hay tra tấn tới chết. Thậm chí, không ít tù nhân chết vì đói khát, bệnh tật truyền nhiễm. Những con số này cho thấy tội ác kinh hoàng mà Hitler và Đức quốc xã gây ra đối với người Do Thái ở châu Âu trong Thế chiến 2. Mời quý độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VCT14)

