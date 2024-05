Khu lăng mộ có 1-0-2 của vương quốc Bunganda ở châu Phi

Nằm trên một sườn đồi ở tỉnh Kasubi, Uganda, khu lăng mộ Bunganda, còn gọi là lăng mộ Kasubi, là nơi yên nghỉ của bốn vị vua trị vì vương quốc Bunganda - tiền thân của đất nước Uganda ngày nay. Ảnh: Wikipedia.Được vua Muteesa I cho xây dựng năm 1882, các công trình này có mục đích ban đầu không phải để làm lăng mộ hay nghĩa trang mà là một cung điện hoàng gia. Ảnh: CGTN Africa.Đến năm 1884, khi vua Muteesa I qua đời, nơi này được sử dụng để làm nơi thờ cúng và chứa đựng di hài của nhà vua. Ảnh: The Star.Từ đó về sau, các vị vua qua đời đều được chôn cất tại đây, và lăng mộ Buganda trở thành một nghĩa trang hoàng gia. Ảnh: Uganda Safaris.Khu lăng mộ Bunganda có kiến trúc vô cùng độc đáo, được xây dựng theo truyền thống bản địa với các vật liệu địa phương. Ảnh: Wikipedia.Tòa nhà chính (Muzibu Azaala Mpanga), có chu vi khoảng 31 mét, cao 7,5 mét, có tường được dựng lên bằng lau sậy đan vào nhau, chống đỡ bằng cột gỗ bó trong vải làm từ vỏ cây sung. Ảnh: Laba Africa Expedition.Mặt đất được phủ bằng chiếu lá cọ và cỏ. Những ngôi mộ được đặt trong một khu vực linh thiêng, được che khuất khỏi tầm nhìn của công chúng bằng một tấm màn vải vỏ cây. Ảnh: Vince Crawley's Africa Blog. Mái lăng mộ được lợp lau sậy và gia cố bằng 52 vòng tròn, tượng trưng cho 52 tộc người sinh sống ở vương quốc Bunganda. Ảnh: The Star. Nhiều bảo vật của hoàng gia Buganda được lưu giữ và trưng bày trong lăng mộ. Ảnh: Uganda Safaris. Quanh tòa nhà chính có những ngôi nhà nhỏ hơn, gồm một số nhà dành cho góa phụ của những vị vua đã qua đời và nhà của những người trông coi phần mộ. Ảnh: Tripadvisor. Năm 2001, khu lăng mộ Buganda đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Daily Monitor. Tiếc thay, vào ngày 16/3/2010, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi hoàn toàn các công trình chính ở khu di tích. Ảnh: The New Vision. Sau vụ cháy, chính phủ Uganda đã kêu gọi hỗ trợ quốc tế nhằm phục dựng lại khu lăng mộ. Hiện nay, các công trình đã được dựng lại theo nguyên mẫu. Ảnh: Joanna's Journey Through Life. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.





