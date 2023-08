Không phải thuỷ ngân, đây là thứ kinh khủng nhất trong mộ Tần Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế sáng lập nhà Tần - triều đại thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi qua đời, ông đã xây dựng lăng mộ từ năm 246 TCN. Khu lăng mộ này nằm ở dãy núi Ly Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có diện tích 41.600 m2, lớn nhất trong triều đại Tần và Hán. Khu vực lăng mộ Tần Thủy Hoàng được bảo vệ bởi bức tường thành kiên cố, được xây từ tro trắng, đất cát, hoàng thổ, gạo nếp và đinh sắt. Bức tường này chống mưa gió hiệu quả và thậm chí khá vững chắc trước các tác động mạnh như động đất. Mặc dù các nỗ lực khảo cổ đã tiết lộ nhiều bí ẩn về lăng mộ nhưng nơi này vẫn được coi là "bất khả xâm phạm" vì các lý do khoa học và tâm linh. Có tin đồn rằng lăng mộ chứa nhiều vàng bạc và châu báu, và để bảo vệ khỏi trộm mộ, Tần Thủy Hoàng đã thiết kế các cạm bẫy chết người bên trong. Và thứ kinh khủng nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng chính là "lực địa từ". Sức mạnh của lực địa từ thường là điều khá xa lạ với nhiều người, nhưng nam châm thì quen thuộc và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Lực địa từ có khả năng hủy diệt mạnh mẽ. Trên thế giới, đã xảy ra nhiều thảm họa thiên nhiên do thay đổi lực địa từ, ngay cả công nghệ hiện đại cũng không thể ngăn chặn được. Nam châm có hai cực âm và dương tạo ra hiệu ứng hút và đẩy. Khi hai nam châm lớn gặp nhau, lực hút có thể làm nát vụn bất kỳ thứ gì mềm dẻo hơn chúng. Toàn bộ bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đều có lực địa từ cực mạnh. Nếu không có biện pháp thích hợp để tiếp cận, việc cố gắng mở nó có thể gây ra hủy hoại nghiêm trọng, thậm chí thay đổi mọi thứ trong phạm vi hàng ngàn mét. Kết quả sẽ không chỉ là thất bại trong việc khai quật và khám phá, mà còn có thể gây ra tổn thất và thương vong khôn lường. Hơn nữa, lực địa từ có thể kích thích "cuộc bạo động" của các tài nguyên như quặng sắt và thủy ngân hiện đang nằm dưới lòng đất trong lăng mộ. Vì lý do này, nhiều chuyên gia đã không dám thực hiện việc khám phá phần bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến họ không dám tiếp cận khu vực này. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ bí mật xác ướp thai phụ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế sáng lập nhà Tần - triều đại thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi qua đời, ông đã xây dựng lăng mộ từ năm 246 TCN. Khu lăng mộ này nằm ở dãy núi Ly Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có diện tích 41.600 m2, lớn nhất trong triều đại Tần và Hán. Khu vực lăng mộ Tần Thủy Hoàng được bảo vệ bởi bức tường thành kiên cố, được xây từ tro trắng, đất cát, hoàng thổ, gạo nếp và đinh sắt. Bức tường này chống mưa gió hiệu quả và thậm chí khá vững chắc trước các tác động mạnh như động đất. Mặc dù các nỗ lực khảo cổ đã tiết lộ nhiều bí ẩn về lăng mộ nhưng nơi này vẫn được coi là "bất khả xâm phạm" vì các lý do khoa học và tâm linh. Có tin đồn rằng lăng mộ chứa nhiều vàng bạc và châu báu, và để bảo vệ khỏi trộm mộ, Tần Thủy Hoàng đã thiết kế các cạm bẫy chết người bên trong. Và thứ kinh khủng nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng chính là "lực địa từ". Sức mạnh của lực địa từ thường là điều khá xa lạ với nhiều người, nhưng nam châm thì quen thuộc và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Lực địa từ có khả năng hủy diệt mạnh mẽ. Trên thế giới, đã xảy ra nhiều thảm họa thiên nhiên do thay đổi lực địa từ, ngay cả công nghệ hiện đại cũng không thể ngăn chặn được. Nam châm có hai cực âm và dương tạo ra hiệu ứng hút và đẩy. Khi hai nam châm lớn gặp nhau, lực hút có thể làm nát vụn bất kỳ thứ gì mềm dẻo hơn chúng. Toàn bộ bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng đều có lực địa từ cực mạnh. Nếu không có biện pháp thích hợp để tiếp cận, việc cố gắng mở nó có thể gây ra hủy hoại nghiêm trọng, thậm chí thay đổi mọi thứ trong phạm vi hàng ngàn mét. Kết quả sẽ không chỉ là thất bại trong việc khai quật và khám phá, mà còn có thể gây ra tổn thất và thương vong khôn lường. Hơn nữa, lực địa từ có thể kích thích "cuộc bạo động" của các tài nguyên như quặng sắt và thủy ngân hiện đang nằm dưới lòng đất trong lăng mộ. Vì lý do này, nhiều chuyên gia đã không dám thực hiện việc khám phá phần bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến họ không dám tiếp cận khu vực này. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ bí mật xác ướp thai phụ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.