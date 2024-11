Khó tin những phong tục kỳ lạ của các bộ tộc ít người

Bộ tộc Suri (Ethiopia) - Đĩa môi. Phụ nữ bộ tộc Suri nổi tiếng với tập tục đeo đĩa môi lớn. Khi đến tuổi trưởng thành, các cô gái sẽ được xỏ lỗ và dần dần kéo giãn môi để đeo những chiếc đĩa đất sét. Kích thước đĩa càng lớn thì càng được xem là đẹp và tôn trọng. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Dani (Indonesia) - Cắt ngón tay để tang. Khi có người thân qua đời, phụ nữ Dani sẽ cắt một đoạn ngón tay của mình để bày tỏ lòng đau khổ và tôn trọng người đã khuất. Phong tục này được cho là giúp xua đuổi linh hồn xấu và mang lại bình an cho gia đình. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Yanomami (Brazil và Venezuela) - Ăn tro cốt người thân. Bộ tộc này tin rằng linh hồn người chết sẽ trở về với bộ tộc thông qua nghi thức ăn tro cốt. Họ đốt xương của người thân đã khuất, trộn tro với thức ăn và ăn để linh hồn của họ tiếp tục sống trong cộng đồng. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Himba (Namibia) - Phủ đất đỏ lên người. Phụ nữ Himba sử dụng đất đỏ trộn với mỡ động vật để bôi lên da và tóc nhằm bảo vệ khỏi ánh nắng và côn trùng, đồng thời mang ý nghĩa làm đẹp và tôn vinh bản sắc dân tộc. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Kayan (Myanmar) - Đeo vòng cổ làm dài cổ. Phụ nữ Kayan bắt đầu đeo những chiếc vòng cổ từ khi còn nhỏ, và số lượng vòng sẽ tăng lên theo thời gian, làm cho cổ của họ dài ra. Đây là biểu tượng của vẻ đẹp và địa vị trong bộ tộc. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Huli (Papua New Guinea) - Tóc giả làm từ tóc thật. Người Huli nổi tiếng với những bộ tóc giả làm từ tóc thật của chính họ. Họ nuôi tóc dài, sau đó cắt đi để làm tóc giả và đeo trong các dịp lễ hội và nghi thức quan trọng. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Toraja (Indonesia) – Diễu hành cùng xác ướp. Khi tổ chức đám tang kéo dài vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, người Toraja thực hiện lễ “Ma'nene”: Xác ướp của người thân đã khuất được mang ra khỏi mộ, mặc quần áo mới, và diễu hành khắp làng. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Chukchi (Nga) - Chia sẻ vợ với khách. Bộ tộc Chukchi ở vùng Siberia có phong tục chia sẻ vợ với khách đến nhà để thể hiện lòng hiếu khách. Phong tục này còn có ý nghĩa trao đổi văn hóa và duy trì tình bạn. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Mentawai (Indonesia) - Xăm mình và mài răng. Người Mentawai xăm mình để tôn vinh thiên nhiên và biểu hiện cá tính. Họ cũng mài nhọn răng vì tin rằng nó làm cho họ đẹp và quyến rũ hơn. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Apatani (Ấn Độ) - Đeo nút mũi. Phụ nữ Apatani đeo nút mũi lớn từ nhỏ để làm cho mũi to hơn. Phong tục này bắt đầu từ thời cổ xưa để làm giảm sức hấp dẫn của phụ nữ trước các bộ tộc khác nhằm tránh bị bắt cóc. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Maasai (Kenya) - Uống máu bò. Người Maasai coi máu bò là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Trong một số nghi lễ, họ uống máu bò trực tiếp để thể hiện sức mạnh và lòng kính trọng với bò. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Samburu (Kenya) - Lễ trưởng thành với sẹo. Các cô gái Samburu phải trải qua nghi lễ cắt sẹo trên bụng khi bước vào tuổi trưởng thành. Vết sẹo biểu thị sự trưởng thành và lòng can đảm của người phụ nữ. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Bodi (Ethiopia) - Cuộc thi tăng cân. Nam giới Bodi uống hỗn hợp máu và sữa bò để tăng cân trong một cuộc thi đặc biệt, người có thân hình mập mạp nhất sẽ được tôn vinh là người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ảnh: Pinterest. Bộ tộc Inuit (Bắc Cực) – Chạm mũi. Bộ tộc Inuit có phong tục chạm mũi để thể hiện tình cảm thay vì hôn môi. Điều này không chỉ là cử chỉ thân thiện mà còn để giữ ấm mũi trong điều kiện băng giá. Ảnh: Pinterest.

