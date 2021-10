Khiếp vía những bí ẩn sâu thẳm giấu kín trong Tử Cấm Thành

Tử Cấm Thành nằm ở trung tâm của Bắc Kinh cũng là thủ đô Trung Quốc. Tử Cấm Thành tọa lạc ở khu vực phía Bắc của quảng trường Thiên An Môn. Tử Cấm Thành Trung Quốc được đánh giá một công trình có quy mô hoành tráng của thế giới. Công trình này được xây dựng trong 15 năm (1406 - 1420), tức là vào thời Minh Thành Tổ - Chu Đệ với sự góp sức từ 1 triệu nhân lực. Ông là con của hoàng đế Chu Nguyên Chương. Chu Đệ nổi tiếng là người có tài năng xuất chúng, kiệt xuất và lỗi lạc. Kể từ khi xây dựng xong, Tử Cấm Thành đã trải qua hơn 200 trận động đất, trong đó có những trận kinh hoàng như Đường Sơn năm 1976. Tuy nhiên, công trình này vẫn bình yên vô sự cho đến nay. Tử Cấm Thành được coi là niềm tự hào của người dân Trung Quốc bởi sự tráng lệ và hùng vĩ nhưng ít ai biết được rằng một thái giám người Việt có tên là Nguyễn An (1381 – 1453) đã có đóng góp trong việc xây dựng công trình này. Ông được giao cho chức vụ Tổng đốc công của công trình. Tên gọi Tử Cấm Thành vốn xuất phát từ chữ "Tử" trong Tử Vi cung hay là Thiên Tử với ý nghĩa là con trời. Vì nơi ở của Thiên đế là Tử Vi cung nên nơi ở của con trời cũng được thêm chữ "Tử". Còn "Cấm Thành" có nghĩa là khu thành nghiêm cấm dân thường ra vào. Tử Cấm Thành rộng 720 nghìn m2 với 800 cung, 9.999 phòng. Mỗi phòng đều được trang trí bằng tượng, phòng càng quan trọng thì càng nhiều tượng. Điều đặc biệt, trong số 9.999 phòng đó không hề có một nhà vệ sinh nào.Lãnh cung là nơi giam cầm những phi tần thất sủng. Tuy nhiên, cụ thể nó là nơi nào thì vẫn chưa được giải đáp. Một số ý kiến cho rằng, lãnh cung thực chất không cố định, khi các phi tần bị cấm túc thì nơi họ ở sẽ thành lãnh cung. Nhiều người đã phải chịu cảnh chết trong oan ức ở chốn cung đình hùng vĩ này. Và có lẽ vì thế nên nơi này bị đồn có các chuyện ma quỷ diễn ra khi trời chuyển tối. Nhiều người kể từng chứng kiến các sự kiện kỳ quái diễn ra tại Tử Cấm Thành khi hoàng hôn buông xuống. Ví dụ như vào một buổi chiều năm 1995, hai người lính đứng canh giữ tại Tử Cấm Thành kể lại đã bắt gặp một cung nữ... không có mặt. Có du khách đã từng gặp đoàn thái giám và cung nữ đi xuyên qua họ, hay là những tiếng đàn trong hậu cung phát ra mỗi dịp ngày Rằm... Có một quy định rất kỳ lạ ở Tử Cấm Thành là dù vào bất cứ lúc nào trong năm, nơi này sẽ tiễn và không nhận bất cứ du khách nào cũng như đóng cửa sau 5h chiều mỗi ngày. Nhiều lí do bí ẩn được đưa ra nhưng không ai biết chắc chắn tại sao lại như vậy. Có thể vì Tử Cấm Thành sẽ trở nên lạnh lẽo, u ám bất kể là ngày lạnh hay nóng là do có âm khí nặng nề. Theo quan niệm của người Trung Quốc, ở những nơi có âm khí nặng thường khiến cho sức khỏe của con người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đa số người dân Trung Quốc đều cho rằng trong Tử Cấm Thành thực sự có ma. Hay trước đây đã từng có trường hợp có người lợi dụng ban đêm ở đây không có ai và cố ý lưu lại để trộm cổ vật. Tuy nhiên hôm sau người ta đã phát hiện ra xác của kẻ trộm này trong tư thế kỳ lạ ở điện Thái Hòa. Mời các bạn xem video: Trung Quốc: Lễ hội Băng đăng mừng Tết Nguyên đán. Nguồn: THĐT.

