Khám phá thú vị khu Phố Tàu nổi tiếng của Singapore

Nằm ở quận Outram, khu vực trung tâm Singapore, Phố Tàu (Chinatown) là một khu vực dân cư sầm uất, có lịch sử phát triển lâu dài của Đảo quốc Sư tử. Theo các tư liệu lịch sử, khu vực dân cư người Hoa này hình thành từ năm thập niên 1820, khi những chiếc thuyền buôn của từ Phúc Kiến cập cảng Singapore. Theo dòng thời gian, Phố Tàu Singapore có bốn tiểu khu được phát triển: Telok Ayer - những năm 1820; Kreta Ayer - những năm 1830; Bukit Pasoh - đầu những năm 1900 và Tanjong Pagar - những năm 1920. Ngày nay, tuyến phố chính ở Chinatown Singapore là phố Trengganu, được coi là trung tâm của vành đai du lịch nơi đây. Con phố này tập trung rất nhiều cửa hàng, từng được người châu Âu mệnh danh là "Phố Piccadilly của Hoa kiều Singapore" từ cuối thế kỷ 19. (Piccadilly là tên con phố thời trang, ẩm thực nổi tiếng của London, Anh). Dạo qua phố Trengganu, du khách sẽ mãn nhãn với các cửa hàng rực rỡ sắc màu, nơi bán đủ mọi chủng loại hàng hóa, từ đồ tạp hóa, may mặc, điện tử đến những sản phẩm mang đặc trưng văn hóa Trung Hoa như đèn lồng, tranh thư pháp, đầu lân... Một khu phố quan trọng khác của khu Phố Tàu là phố Smith, con phố ẩm thực nổi tiếng của Singapore. Các đường phố khác đáng chú ý là phố Thánh đường (Mosque), phố Chùa (Pagoda), phố Đền (Temple)... Mỗi khu phố mang một đặc trưng riêng gắn với tên gọi của mình. Điểm chung của các con phố ở Phố Tàu Singapore là các cửa hàng luôn mở cửa từ sáng sớm đếm đêm khuya, phía trên phố được treo những hàng đèn lồng đỏ bắt mắt. Di sản kiến trúc ở Phố Tàu Singapore khá phong phú. Các ngôi nhà mặt phố là sự kết kết hợp của kiến trúc phương Tây như phong cách Baroque, Victoria với kiến trúc Á Đông. Ngoài ra, trong khu vực có các đền chùa Phật giáo, Ấn Độ giáo, thành đường Hồi giáo với kiến trúc đặc thù. Như mọi khu Phố Tàu khác trên thế giới, ẩm thực là nét đặc sắc của Chinatown Singapore. Các món ăn ở đây rất phong phú, gồm những món truyền thống Trung Hoa, món đặc sản Singapore hoặc món ăn của những nền ẩm thực nổi tiếng thế giới. Các mặt hàng lưu niệm ở Phố Tàu rất đa dạng, trong đó hấp dẫn nhất là các sản phẩm mang đặc trưng văn hóa Trung Hoa. Giá cả có phần đắt hơn với các khu Phố Tàu khác trong khu vực, nhưng du khách có thể trả giá một cách khá thoải mái. Việc di chuyển đến Phố Tàu khá thuận tiện. Ngoài các phương tiện di chuyển phố thông như xe buýt, taxi, du khách cũng có thể đi tàu điện ngầm đến nhà ga nằm giữa trung tâm Phố Tàu. Do Singapore có 3/4 dân số là người Hoa, nên giữa khu Phố Tàu và phần còn lại của Singapore hầu như không có sự cách biệt về văn hóa và sắc tộc như nhiều khu Chinatown khác trên thế giới. Khu vực này được hưởng các chính sách cơ bản áp dụng cho toàn đảo quốc Singapore. Trong quá khứ, Phố Tàu từng là một nơi phức tạp về an ninh trật tự với sự hiện diện của phố đèn đỏ cùng một số lượng lớn người bán hàng rong và lao động chân tay với thu nhập thấp. Trong thập niên 1980, tình trạng này đã được xóa bỏ với việc tái phân bố dân cư và lao động của khu vực. Ngày nay, Phố Tàu là một một trung tâm thương mại quan trọng của Singapore. Chính quyền Singapore đã ra sức quảng bá cho hình ảnh Phố Tàu như một điểm đến hứa hẹn cho nhà đầu tư và khách du lịch. Theo thời gian, Phố Tàu Singapore đã biến đổi nhiều cùng sự phát triển chóng mặt của thành phố. Dù vậy, nơi đây vẫn lưu giữ được những giá trị văn hóa trường tồn qua nhiều thế kỷ. Đây thực sự là một điểm ghé thăm không thể bỏ qua của du khách khi đến với Đảo quốc Sư tử. Mời quý độc giả xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.

