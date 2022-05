Khám phá thành phố lớn nhất vùng đất hoang vắng Siberia

Là thủ phủ của tỉnh Novosibirsk, thành phố Novosibirsk có dân số trên 1.600.000 người, là đô thị lớn nhất của vùng Siberia và chỉ đứng sau Moskva cùng Saint Petersburg trên phạm vi toàn nước Nga. Ảnh: Комсомольская правда. Ngược dòng thời gian, Novosibirsk được thành lập vào năm 1893 tại địa điểm sau này sẽ xây dựng một cầu lớn vượt sông Obi trên đường sắt xuyên Siberia. Ban đầu nơi này được đặt tên là Novonikolayevsk, theo tên thánh Nikolai thành Myra và tên đương kim Sa hoàng Nikolai II của Nga. Ảnh: 34travel. Cây cầu được hoàn thành vào mùa xuân năm 1897, tạo nên khu định cư mới của trung tâm giao thông khu vực. Những năm đầu thế kỷ 20, tầm quan trọng của Novonikolayevsk tiếp tục tăng lên với việc hoàn thành tuyến đường sắt mới kết nối với Trung Á và biển Caspi. РИА Новости. Tại thời điểm khai trương cầu, Novonikolayevsk mới có 7.800 người sinh sống. Những năm sau đó quy mô dân số nơi đây đã phát triển rất nhanh chóng. Năm 1907, Novonikolayevsk, lúc đó có dân số vượt quá 47.000 người, đã được cấp hạng thành phố với đầy đủ các quyền tự quản. Ảnh: АиФ Новосибирск. Năm 1926, chính quyền Xô-viết đổi tên Novonikolayevsk thành Novosibirsk, có nghĩa là “thành phố mới ở Siberia”. Dười thời của Joseph Stalin, Novosibirsk trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất của Siberia. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh chóng khiến thành phố có biệt danh là "Chicago của Siberia". Ảnh: РИА Новости. Ngày 2/9/1962, dân số của thành phố Novosibirsk đạt mức 1 triệu người. Vào thời điểm đó, đô thị này là thành phố trẻ nhất thế giới với hơn một triệu người sinh sống. Novosibirsk đã mất chưa đầy 70 năm để đạt được cột mốc dân số nói trên. Ảnh: ИА Красная Весна. Ngày nay, Novosibirsk là nơi cư trú của các công dân thuộc hơn 80 dân tộc và quốc tịch khác nhau. Các nhóm dân tộc lớn nhất là người Nga, Yakut, Đức, Ukraina, Tatar, Do Thái và Belarus. Ảnh: НГС – Новосибирск. Từ một điểm định cư nhỏ cuối thế kỷ 19, Novosibirsk đã mở rộng ra hai bên bờ sông Obi ở đồng bằng Tây Siberi rộng lớn. Thành phố có cảnh quan đa dạng, từ những tòa nhà cao tầng chen chúc ở nội đô đến các khu công nghiệp, đất canh tác, rừng thông, rừng bạch dương và núi đồi ở khu vực ngoại vi. Ảnh: GoodFreePhotos. Thành phố có khí hậu lục địa ẩm ướt đặc trưng của vùng Siberia, với mùa hè ấm áp và mùa đông lạnh buốt. Nhiệt độ mùa đông ở nơi đây luôn thấp hơn nhiều so với mức nước đóng băng. Ảnh: ИА Regnum. Trên phương diện kinh tế, Novosibirsk là một trung tâm công nghiệp lớn của nước Nga. Các ngành công nghiệp chủ đạo của thành phố là hàng không vũ trụ, nhiên liệu hạt nhân, máy móc công - nông nghiệp, thiết bị điện tử, luyện kim... Ảnh: Военное обозрение. Không chỉ là đầu mối giao thông quan trọng bậc nhất trên tuyến đường sắt xuyên Siberia, Novosibirsk còn là thành phố đầu tiên ở Siberia có hệ thống tàu điện ngầm (được thành lập vào năm 1985). Ảnh: Сиб.фм. Trên bản đồ du lịch, với tư cách thành phố lớn nhất Siberia, Novosibirsk đã trở thành điểm dừng chân hàng đầu ở vùng đất rộng lớn, lạnh giá và hoang sơ của nước Nga. Ảnh: Сиб.фм. Có nhiều công viên, con đường rợp bóng cây, và không quá náo nhiệt như Moskva hay Saint Petersburg, Novosibirsk là một thành phố lý tưởng cho những người muốn tận hưởng một cuộc sống yên ả. Ảnh: 1nsk.ru. Những địa điểm có thể khám phá ở Novosibirsk là hệ thống viện bảo tàng, phòng trưng bày ấn tượng, các di tích lịch sử gắn liền với sự hình thành và phát triển thành phố, cùng một số nhà hát, khu giải trí và địa điểm ăn uống nổi tiếng. Ảnh: World Travel Guides. Một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất thành phố là Vườn thú Novosibirsk. Là cơ sở khoa học nổi tiếng thế giới, vườn thú này sở hữu hơn 11.000 động vật thuộc 738 loài khác nhau, trong đó hơn 30 loài có nguy cơ tuyệt chủng đang được bảo tồn thành công. Ảnh: Royals Review. Akademgorodok cũng là nơi không nên bỏ qua ở Novosibirsk. Với tên gọi có nghĩa là “Thành phố Học giả”, Akademgorodok được xây dựng trong cánh rừng ở ngoại ô phía Nam vào những năm 1950 để dành riêng cho giới nghiên cứu. Nơi đây có rất nhiều góc “sống ảo” với các công trình kiến trúc độc đáo. Ảnh: Life Beyond Tourism. Mỗi ngày có ít nhất 6 chuyến bay qua lại giữa thủ đô Moskva và Novosibirsk, với thời gian bay kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ. Nếu dư dả về thời gian, hành trình đến Novosibirsk bằng tuyến đường sắt xuyên Siberia sẽ là lựa chọn khiến du khách phương xa không có gì phải nuối tiếc... Ảnh: Усть-Илимск информационный. Mời quý độc giả xem video: Tổng thống Vladimir Putin sau 2 thập kỷ dẫn dắt nước Nga | VTV TSTC.

