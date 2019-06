Khám phá thánh đường Hồi giáo duy nhất toàn miền Bắc

Tọa lạc tại số 12 phố Hàng Lược, giữa trung tâm khu phố cổ Hà Nội, thánh đường Al Noor là thánh đường Hồi giáo duy nhất của Hà Nội cũng như toàn miền Bắc. Ngược dòng lịch sử, đầu thế kỷ 19, các thương gia từ Ấn Độ và các nước Trung Đông đã đến miền Bắc Việt Nam để mua bán vải vóc và trao đổi tiền tệ. Tại Hà Nội, nhóm người này sống tập trung ở khu Hàng Đào (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Để đáp ứng nhu cầu tôn giáo, năm 1885, nhóm cộng đồng Hồi giáo người Ấn từ Bombay (nay là thành phố Mumbai, Ấn Độ) đã quyên tiền để dựng thánh đường Hồi giáo Al Noor. Al Noor trong tiểng Ả Rập nghĩa là Soi Sáng. Thánh đường đã chính thức hoạt động từ năm 1890. Những năm 1950 công trình được xây lại. Đầu thập niên 1980 thánh đường được sửa chữa một lần nữa. Với lịch sử gần 130 năm, thánh đường Al Noor cũng đã trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử của Hà Nội. Thánh đường từng phải đóng cửa những năm đế quốc Mỹ đánh phá Hà Nội, nhưng may mắn không bị tàn phá bởi đạn bom. Khuôn viên thánh đường Al Noor rộng khoảng 700 m2, quy mô khá lớn so với các công trình khác trong phố cổ, nhưng lại khiêm nhường nếu so với phần lớn các thánh đường Hồi giáo khác ở Việt Nam. Mỗi chi tiết kiến trúc của thánh đường mang những dấu ấn đặc trưng của văn hóa Hồi giáo Ấn Độ, thể hiện qua mái vòm, cửa vòm, đặc biệt là tòa tháp nhọn cao vút. Các công trình của thánh đường được sơn màu trắng – màu của ánh sáng – phù hợp với tên gọi thánh đường Soi Sáng. Không gian bên trong thánh đường thoáng đãng với những hàng cột trắng chạy dọc hai dãy hành lang dẫn đường cho các tín đồ vào phòng làm lễ. Phòng lễ chính nằm ở trung tâm thánh đường, có ba mặt được bao quanh bởi những vòm cửa cao rộng, tạo cảm giác căn phòng không bị ngăn cách với không gian tổng thể của thánh đường. Căn phòng này hướng về phía Tây, hướng của thánh địa Mecca linh thiêng của người Hồi giáo. Hàng tuần, thánh đường mở cửa đón các tín đồ đến hành lễ một lần vào ngày thứ sáu. Những tín đồ đến đây hành lễ phần nhiều là người nước ngoài cùng một số ít tín đồ người Việt Nam đang sinh sống làm việc ở Hà Nội và các tỉnh phía bắc. Người theo đạo Hồi không khuyến khích phụ nữ đến thánh đường, nhưng thánh đường Al Noor vẫn bố trí một phòng hành lễ cho phụ nữ, cách biệt bởi những tấm vải lớn tạo không gian riêng biệt. Không chỉ là một điểm tâm linh, thánh đường Al Noor còn là một nơi lý tưởng để khám phá văn hóa Hồi giáo. Thánh đường có một bộ sưu tập phong phú các loại kinh sách, tranh ảnh được đưa đến từ các nước Hồi giáo. Ngày nay, thánh đường Al Noor là một địa điểm tham quan lý thú dành cho khách du lịch, đặc biệt là các tín đồ Hồi giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

