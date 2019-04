Khám phá sự thật ẩn sau 10 bức tranh nổi tiếng thế giới

1. Âm nhạc ẩn chứa trong bức tranh Bữa tiệc ly cuối cùng: Tác phẩm của Da Vinci luôn nổi tiếng với hàm ý và mật mã ẩn. Một kỹ thuật viên máy tính đến từ Ý tuyên bố đã phát hiện ra giai điệu bài thánh ca ẩn giấu trong bố cục bức tranh Bữa tiệc ly cuối cùng bằng cách minh họa trên khuông nhạc như hình vẽ. Có thể nói, đây là sự kết hợp hoàn hảo của hội họa với âm nhạc. 2. Cá voi mất tích: Do niên đại quá lâu của một số bức tranh, các chi tiết đáng kinh ngạc đôi khi có thể bị mất khiến người xem không thể nhìn thấy do tranh bị cũ hoặc vết bẩn lâu ngày. Scheveningen Sands là một trong những bức tranh như vậy. Trước khi được phục chế, bức tranh không hề có dấu hiệu giải thích lý do cho đám đông tụ tập trên bãi biển. Tuy nhiên, sau khi phục chế vào năm 2014, bức tranh nguyên bản đã lộ diện với một con cá voi bị sóng biển đánh dạt vào bờ. 3. Chân dung nghệ sĩ ẩn trong chi tiết của bức tranh: Che giấu chân dung tự họa trong tác phẩm của chính mình không phải là điều hiếm gặp đối với các nghệ sĩ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tinh mắt để phát hiện những bức chân dung ẩn này. Sau khi phân tích sâu, các chuyên gia đã tìm thấy bức chân dung tự họa độc đáo này của Caravaggio ẩn trong tác phẩm nổi tiếng của mình. Chân dung nghệ sĩ được tìm thấy trong bình rượu trên bức họa. 4. Thần thoại Hy Lạp đằng sau tác phẩm nghệ thuật: Bức tranh tưởng chừng như bình dị vẽ cặp vợ chồng nông dân bình thường đang ẩn chứa những điều lạ lùng nếu chúng ta nhìn kỹ. Trên chiếc trâm cài cổ áo của người phụ nữ có hình ảnh nhân vật trong thần thoại Hy Lạp Persephone, người đã bị thần cai quản địa ngục Hades bắt cóc. Đồng thời, không phải ngẫu nhiên mà người đàn ông cầm một cây chĩa tương tự cây trượng của Hades trong nghệ thuật cổ điển. 5. Tái hiện đến hơn 500 loài thực vật trong cùng một bức tranh: Bức tranh La Primavera của danh họa Botticelli đã tái hiện ngoạn mục 500 loài thực vật đã được con người biết đến. Những loại cây cỏ này được vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bên cạnh đó, bức tranh cũng chứa những loài thực vật lạ lùng có thể chưa từng xuất hiện trên trái đất. 6. Giải phẫu trong bức tranh của Michelangelo: Michelangelo không chỉ là một nghệ sĩ xuất sắc mà còn là một thiên tài về giải phẫu học. Tác phẩm The Creation of Adam của ông đã từng được đem ra tranh luận vì hình dạng chiếc áo choàng rất giống với bộ não con người. Giả thuyết trở nên dễ hiểu khi tác giả Michelangelo không phải là người cuồng tín tại nhà thờ thời bấy giờ, và người ta cho rằng họa sĩ cố tình thể hiện tác phẩm theo hướng đó. 7. 2 gương mặt của bức tranh The Old Fisherman: Nhiều bức tranh có thể đánh lừa thị giác nếu quan sát từ các góc khác nhau. Tác phẩm của họa sĩ Csontváry Kosztka vẽ một ngư dân già là một bức tranh như vậy. Nếu chia bức tranh theo chiều dọc và sao chép ngược mỗi nửa bức tranh, chúng ta sẽ quan sát được 2 sắc thái khuôn mặt vô cùng khác nhau. Một mặt mô tả một người đàn ông ngoan đạo đang cầu nguyện, trong khi mặt khác diễn tả một nhân vật đáng sợ như quỷ dữ đang di chuyển trong một vùng biển bão tố. 8. Người ngoài hành tinh và vật thể lơ lửng: The Madonna with Saint Giovannino chắc chắn là một trong những bức tranh ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất. Các chuyên gia không chỉ tranh luận tác giả bức tranh mà còn nghi ngờ về chi tiết trông giống người ngoài hành tinh trên bầu trời. Một vật thể lơ lửng đã khiến nhiều người liên tưởng đến sự sống ngoài trái đất đã xuất hiện từ nhiều năm về trước. 9. Một “Bữa tiệc ly cuối cùng” thời hiện đại: Bức tranh Cafe Terrace at Night nổi tiếng của Van Gogh thoạt nhìn ban đầu trông khá bình thường. Tuy nhiên nếu để ý kĩ, chi tiết đằng sau bức tranh đã tái tạo bố cục trong bức tranh Bữa tiệc ly cuối cùng của Da Vinci, chỉ khác là mọi người mặc quần áo hiện đại. 10. Một “cameo” bí mật của ác quỷ: Trong quá trình phục hồi các bức tranh tường của Giotto trong một nhà thờ ở Ý, những người phục chế nghệ thuật đã khám phá một điều bất ngờ. Họ tìm thấy một khuôn mặt trông giống như Quỷ dữ, được thể hiện ẩn trong những đám mây của tấm bích họa. Các chuyên gia tin rằng Giotto có thể đã vẽ khuôn mặt vào đó để giải trí hoặc thậm chí để chế giễu một người mà ông ấy không có quan hệ tốt.

