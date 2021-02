Khám phá nơi người dân phải mang súng ra đường vì sợ gấu Bắc Cực

Cecilia Blomdahl, 31 tuổi, đến từ Thụy Điển, đã dành 5 năm ở quần đảo Svalbard (Bắc Băng Dương) cùng bạn trai. Năm 2015, họ đến đây và vốn chỉ định ở lại vài tháng. Dù vậy, tình yêu với " vương quốc gấu bắc cực" đã khiến cô chọn định cư lâu dài ở đây. Bạn không cần xin visa để tới Svalbard nhưng đây chắc chắn không phải một nơi dễ sống. Số lượng gấu Bắc Cực nhiều hơn con người và nhiệt độ dao động khoảng âm 13 độ C vào mùa đông và chỉ hơn 5 độ C trong mùa hè. Từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 1, ngoài trời chỉ là một màu đen tối. Trong ảnh, Cecilia và bạn trai của cô ấy. "Người bạn đồng hành 4 chân" tên Grim luôn ở cạnh Cecilia trên quần đảo khắc nghiệt này. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Cecilia làm là đưa Grim ra ngoài dạo chơi trước khi dành thời gian tự pha cho mình cốc cà phê nóng. Mỗi khi ra ngoài, cô luôn phải xích Grim bằng sợi dây để tránh những cuộc "ẩu đả" với động vật hoang dã lang thang như cáo, tuần lộc... Grim cũng rất giỏi trong việc phát hiện gấu Bắc Cực. Súng trường là thứ Cecilia luôn mang bên mình mỗi khi ra đường. "Nếu bạn không có, chính quyền sẽ đến cảnh cáo. Tôi đã gặp rất nhiều gấu Bắc Cực suốt 5 năm qua. Chúng ở khắp nơi nhưng tôi luôn cố gắng để tránh đối đầu. Ngoài ra, ở Svalbard, mọi người không nắm xích chó trên tay mà buộc vào thắt lưng. Bạn sẽ xử lý con chó và khẩu súng cùng lúc thế nào khi gặp gấu Bắc Cực", cô nói. Nhiều siêu thị không cho phép khách hàng mang súng vào trong. Bạn có thể gửi lại ở tủ đựng súng. Thực phẩm trong các siêu thị khá hạn chế nên người dân ở đây không thể tính toán trước họ sẽ làm gì cho bữa ăn. Bên cạnh đó, do vị trí đặc biệt, các nhu yếu phẩm đều được bán với giá khá đắt. Dù cố chi tiêu tiết kiệm, mỗi tháng, Cecilia cùng bạn trai đều chi tối thiểu 900 USD để đi siêu thị. Trong khi các nhu yếu phẩm có thể mua ở siêu thị, tạp hóa, việc nhận đồ online lại không đơn giản thế. Cecilia phải ra tận bưu điện để lấy đồ nếu cô đặt hàng trên mạng. "Nhanh thì 3 ngày còn không cũng phải mấy tuần, phụ thuộc vào chuyến bay và điều kiện thời tiết", cô chia sẻ. Khi ra khỏi nhà, Cecilia tốn tới hơn 15 phút để mặc quần áo. Do nhiệt độ ngoài trời rất thấp, người dân phải trang bị đầy đủ áo giữ nhiệt, áo len dày, quần dài, mũ, găng tay... "Riêng việc dắt chó đi dạo cũng như chuyến thám hiểm", cô cho biết. Điều thú vị là Svalbard vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào. Chính quyền có thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nhưng không quá khắt khe. Cực quang - hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp - xảy ra như "cơm bữa" ở Svalbard.

