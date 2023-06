Khám phá địa danh Việt lọt top 6 nơi thú vị nhất ven bờ Mekong

Trong số 6 điểm đến thú vị nhất ven bờ sông Mekong do tờ The Sydney Morning Herard gợi ý cho du khách, 3 địa điểm ở Việt Nam được đánh giá cao. Trong số này, chợ nổi Cái Bè là một địa điểm du lịch hút khách. Ảnh: SGGP. Được hình thành từ khoảng cuối những năm 1980 của thế kỷ 17 tại vàm sông Cái Bè (thuộc xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang), chợ nổi Cái Bè là nơi nhiều ghe thuyền của người dân các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long đến để mua bán, trao đổi hàng hóa. Ảnh: SGGP. Khi ghé thăm chợ nổi Cái Bè, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh mua bán nhộn nhịp trên các ghe thuyền. Hàng hóa rất đa dạng và phong phú. Vậy nên, du khách có thể mua hoa quả, đồ uống, thủy hải sản... khi tới đây. Ảnh: Vntrip. Điểm đến thú vị ven bờ Mekong tiếp theo của Việt Nam được tờ The Sydney Morning Herard gợi ý cho du khách là Sa Đéc. Nơi đây được nhiều người biết đến khi nhà văn Pháp thế kỷ 20 Marguerite Duras viết tác phẩm "The Lover" (Người tình) khi sống ở Sa Đéc. Ảnh: Dulich.dongthap.gov.vn. Thêm nữa, Sa Đéc nổi tiếng là nơi tọa lạc ngôi nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê - nhân vật nam chính trong "The Lover". Ngoài ra, Sa Đéc có nhiều công trình cổ ven sông với kiến trúc độc đáo. Ảnh: Dulich.dongthap.gov.vn. Tiếp đến, du khách có thể ghé thăm làng hoa Sa Đéc tuyệt đẹp. Vào mỗi mùa, hàng trăm loại hoa khoe sắc. Nhiều người tới đây để mua hoa, ngắm cảnh, chụp ảnh... Ảnh: Dulich.dongthap.gov.vn.Điểm đến thú vị ven bờ sông Mekong thứ ba ở Việt Nam là làng nghề lụa Tân Châu. Nằm ở phía tây bắc tỉnh An Giang, gần biên giới với Campuchia, thị xã Tân Châu nổi tiếng với nghề dệt lụa nổi tiếng lâu đời. Lụa Tân Châu được dệt bằng tơ tằm, hoa văn đẹp, màu sắc không phai. Ảnh: Istock. Để làm ra những cuộn tơ vàng óng ả, người dân ở Tân Châu tỉ mỉ từng công đoạn như: trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt và nhuộm vải. Đây là nghề truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: langnghevietnam. Ngoài lụa, Tân Châu còn nổi tiếng với các làng nghề khác như dệt chiếu, làm dép và nuôi lươn... Phong cảnh yên bình ở nơi đây cũng là một yếu tố hấp dẫn du khách. Ảnh: Báo An Giang. Mời độc giả xem video: Ngắm làng hương tại Hà Nội, điểm đến mang “gam màu của 2023”.

