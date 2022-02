Khai quật mộ cổ xa hoa, bất ngờ vớ bẫm cả xưởng bạc

Năm 2005, khi đang kiểm tra khu vực trước khi tiến hành một dự án nhà ở tại trang trại Grange ở Gillingham, Kent (Anh) thì các nhà khảo cổ dã phát hiện 2 mũi giáo sắt. Tiếp tục khai quật, những cấu trúc đầu tiên của khu mộ cổ xa hoa thời La Mã đã được phát hiện. Sau đó một dự án khai quật lớn đã được tiến hành từ đó đến nay. Theo các nhà khảo cổ, khu mộ này là của một người phụ nữ đứng đầu gia tộc quyền thế thời La Mã ở Anh. Họ đã tìm thấy tổng cộng 453 đồng xu La Mã, 20.000 mảnh gốm và 8.000 xương động vật, cùng cả một kho tàng hiện vật vô giá khác. Mới đây, họ tiếp tục tìm thấy 15 kg sản phẩm oxit chì thứ cấp, thứ chỉ có thể phát sinh từ quá trình khai thác bạc. Bằng chứng này đã dẫn đường tới một xưởng bạc bất hợp pháp.Xưởng bạc này được giấu trong những cánh cửa đóng kín. Nguyên nhân là vì người La Mã xem vàng và bạc là "xương sống" của nền kinh tế trên đảo và việc chế tác các kim loại quý này bị kiểm soát bởi đế quốc. Do đó xưởng bạc giấu trong nhà được cho là bất hợp pháp. Theo tiến sĩ James Gerrad từ Đại học Newcastle (Anh) cho biết có thể xưởng bạc lậu này không dùng để đúc tiền giả, mà là chế tác ra những đồ vật bằng bạc. Hài cốt nữ quý tộc cũng đã được tìm thấy trong những cuộc khai quật trước đó, an nghỉ trong một quan tài bằng chì, thi thể đủ tốt cho thấy bà được ăn ngon và chăm sóc sức khỏe hoàn hảo. Niên đại của cụm mộ cổ là thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Hiện các nhà khảo cổ vẫn đang tìm hiểu thêm về xưởng bạc thời La Mã bí ẩn này. Lịch sử La Mã bắt đầu từ 1 ngôi làng nhỏ (có sách nói là gồm 7 ngọn đồi) ở trung tâm Italy, sau đó phát triển thành thủ phủ, xâm chiếm và kiểm soát 1 vùng rộng lớn gồm toàn bộ Italy, Nam Châu Âu, Trung Đông, Ai Cập và trở thành đế chế hùng mạnh nhất trên thế giới vào thời điểm bắt đầu công lịch. La Mã kiểm soát cái mà trước đó chưa 1 quốc gia nào từng có, nó cai trị toàn thế giới trong 1 thời gian dài. Đế chế La Mã trải dài từ Vương quốc Anh đến Ai Cập, từ Tây Ban Nha đến Mesopotamia thiết lập 1 thời kỳ hòa bình đáng khen ngợi. Là 1 chủng tộc thông minh, người La Mã dành rất nhiều trí tuệ của họ cho việc xây dựng chiến thuật, công nghệ, tổ chức và luật lệ quân sự, tất cả dành cho việc duy trì cái thế giới rộng lớn họ đã dựng lên. Nhưng La Mã được biết đến không chỉ vì thiên tài quân sự và tổ chức mà còn vì văn hóa. Quần thể văn hóa La Mã chỉ kém chút ít không đáng kể so với Hy Lạp, nơi đã bắt đầu thể chế nhà nước vài thế kỷ trước Cộng hòa La Mã. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguôn: VTV

