Khai quật mộ cổ, rợn người phát hiện 46 thi hài nữ phát sáng

Các công nhân ở thị trấn Thủy Khẩu, huyện Tĩnh An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc dùng thuốc nổ phá đá để xây dựng một đoạn đường cao tốc vào tháng 12/2006. Trong quá trình đó, họ bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ 2.500 tuổi. Khi tiến vào bên trong ngôi mộ cổ, người ta phát hiện có 46 quan tài và rất nhiều cổ vật được tùy táng cùng người quá cố. Trước phát hiện bất ngờ này, các công nhân thông báo cho chính quyền và giới khảo cổ. Vì vậy, đoàn khảo cổ của Cục Di sản văn hóa Qquốc gia nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Theo các chuyên gia, ngôi mộ cổ có diện tích 160 m2 và được xây dựng cách đây khoảng 2.500 năm. Điều các chuyên gia bất ngờ là bên trong ngôi mộ cổ có 46 quan tài có hình dáng và kích thước giống hệt nhau. Không những vậy, khi mở nắp quan tài, các nhà khảo cổ còn phát hiện thấy 46 thi hài nữ phát sáng bí ẩn. Những phụ nữ này qua đời khi khoảng 16 - 20 tuổi. Họ được mai táng trong tư thế không mặc quần áo. Theo các chuyên gia, sở dĩ 46 thi hài này phát sáng là vì được bao phủ bởi những tinh thể trong suốt như pha lê. Những tinh thể tỏa ra ánh sáng màu xanh lục khi ở trong bóng tối. Một số tinh thể lớn nhất có chiều dài 8,5 cm. Các chuyên gia tiến hành nghiên cứu tinh thể này để tìm hiểu vì sao người xưa đặt nó vào trong quan tài khiến các bộ hài cốt phát quang. Kết quả nghiên cứu ban đầu của các chuyên gia cho thấy tinh thể phát quang trong 46 quan tài có thành phần gồm Ferric phosphate (FePO4) và một vài chất huỳnh quang chưa được xác định. Căn cứ vào tình trạng 46 bộ hài cốt, các chuyên gia hoài nghi họ có khả năng là những thiếu nữ thực hiện tập tục tuẫn táng rùng rợn khi vua nước Từ là Chương Vũ qua đời. Tại ngôi mộ, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều món đồ dệt may. Điều này khiến các chuyên gia hoài nghi 46 thiếu nữ có khả năng là thợ may, thợ dệt trong hoàng cung. Theo một giả thuyết, những người này bị ép thực hiện tuẫn táng nhằm sang thế giới bên kia tiếp tục công việc may cho nhà vua quá cố những bộ quần áo đẹp và lộng lẫy. Một giả thuyết khác cho rằng đây là thê thiếp, người hầu của nhà vua Chương Vũ, họ đã tự sát hoặc bị chôn sống cùng người quá cố để tiếp tục hầu hạ chủ nhân ở thế giới bên kia. Vì vậy, các chuyên gia đã tiến hành những nghiên cứu sâu hơn nhằm giải mã những bí ẩn về 46 thi hài nữ phát sáng trong mộ cổ Trung Quốc. Công chúng hy vọng những điều kỳ bí này sẽ sớm được làm sáng tỏ. Hủ tục tuẫn táng tại Trung Quốc đã được cấm triệt để từ thời Khang Hi (nhà Thanh).

