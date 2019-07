Kể từ tháng 7/2019: Bốn con giáp tuyệt đối không nên để đầu trần "kẻo tiền rơi nứt sọ"

Tuổi Mão: người tuổi Mão và Thái Tuế năm tạo thành cục diện tương hợp, vận thế rất tốt. Nhưng do thời gian trước đây do bị hung tinh “Câu Thần” và “Quán Tỏa” áp chế nên gặp nhiều chuyện xui xẻo. Bước vào tháng 7/2019, do có cát tinh “Tương Tinh” nhập mệnh nên con giáp này có thể gặp hung hóa cát, hơn nữa lại gặp rất nhiều may mắn và có được vô số cơ hội để kiếm những khoản tiền lớn. Với bản chất thông minh, chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì rất nhanh chóng người tuổi Mão sẽ có “núi tiền, núi vàng” trong nhà. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi ôn hòa, đối đãi chân thành với mọi người, cử chỉ lời nói cũng rất chừng mực, do đó luôn tạo được các mối quan hệ tốt đẹp. Bước vào tháng 7/2019, do có cát tinh “Tam Đài” và “Thiên Giải” xuất hiện trong cung mệnh, nên con giáp này có thể khắc phục mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Công việc thăng tiến nhanh chóng khiến cho thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp ba. Tuổi Dần: Năm 2019 vận thế của người tuổi Dần vừa tốt lại vừa xấu. Thời gian đầu năm, do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên con giáp này gặp vô số thị phi, rắc rối. Nhưng khi bước vào tháng 7/2019, do có cát tinh “Tam Hợp” và “Kim Quỹ “ phù hộ nên tài vận của con giáp này vô cùng hanh thông, ngoài ra còn có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Dần sẽ không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Tuổi Dậu: Tháng 7/2019, do có cát tinh “Thiên Đồng” nhập mệnh nên người tuổi Dậu có thể gặp hung hóa cát vì thế vận thế cũng rất hanh thông. Công việc của người tuổi Dậu trong thời gian này thăng tiến nhanh chóng nên con giáp này sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao hơn với thu nhập tăng gấp ba, gấp bốn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

