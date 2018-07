Hưởng lộc Tài tinh, 6 con giáp này "tiền đè ngập mặt" trong tháng 7/2018

Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn là con giáp có tài vận tốt nhất trong số 12 con giáp vào tháng 7/2018. Tháng này không những công việc ổn định giúp cho nguồn thu chính tăng cao, mà con giáp này còn nhận được một món tiền bất ngờ. Dù số tiền ngoài dự kiến này không làm thay đổi nhiều cuộc sống của người tuổi Thìn nhưng cũng đem lại những niềm vui bất ngờ cho con giáp này. Với nguồn tài chính ổn định, người tuổi Thìn không phải đau đầu về tiền bạc trong tháng 7/2018. Tuổi Tý: Do cung mệnh trong tháng 7 xuất hiện Tài tinh “Kim Quỹ” nên tài vận của người tuổi Tý cải thiện đáng kể. Dù nguồn thu chính không tăng nhiều nhưng các nguồn thu phụ của con giáp này lại tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt trong tháng 7, người tuổi Tý cũng không quan tâm nhiều đến việc mua sắm nên các khoản tích lũy ngày một nhiều lên. Tuổi Mão: Trong tháng 7, do được cát tinh “Quốc Ấn” soi chiếu nên sự nghiệp của người tuổi Mão tiến triển khả quan do đó nguồn thu nhập tăng lên nhanh chóng, giúp cho cuộc sống của con giáp này được cải thiện đáng kể. Tuổi Thân: Tháng 7/2018, người tuổi Mão do được cát tinh “Long Đức” phù hộ nên sẽ có cơ hội gặp được quý nhân. Dưới sự giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối của quý nhân, thu nhập của con giáp này tăng lên phi mã. Thu nhập tăng nên người tuổi Thân có thể tận hưởng một cuộc sống sung túc trong thời gian này. Tuổi Mùi: Tài vận của người tuổi Mùi trong tháng 7 rất vượng phát nên số tiền thu về cũng không ít. Đặc biệt do tính tiết kiệm, không chi tiêu lãng phí nên con giáp này sẽ tích lũy được số tiền không nhỏ trong tháng này. Tuổi Hợi: Thu nhập của người tuổi Hợi trong tháng 7 sẽ có sự cải thiện đáng kể. Vốn là một con giáp thích tiêu tiền nhưng do thu nhập tăng cao nên số dư tài khoản của người tuổi Hợi trong tháng này là con số không nhỏ. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho ban đọc).

