Hoàng đế Gia Khánh nói câu gì khiến nữ hoàng hải tặc hoàn lương?

Vào đầu thế kỷ 19, một kỹ nữ tài sắc trong nhà thổ nổi trên sông ở Quảng Châu, Trung Quốc đã được gả cho Trịnh Nhất (thủ lĩnh của Hồng Kỳ bang), tên cướp biển khét tiếng thời nhà Thanh. Sử sách chỉ ghi chép lại tên của người kỹ nữ này là Trịnh Thị, hay Trịnh Nhất Tẩu (vợ của họ Trịnh) mà không đả động gì tới tên thật của bà ta. Trịnh Thị đã giúp chồng điều hành công việc của nhóm cướp biển và chỉ trong 6 năm dưới bàn tay mưu trí của bà, đoàn tàu nhỏ đã tăng số lượng gấp 3 lần (ban đầu chỉ có 200 chiến thuyền). Chưa dừng lại tại đó, tài năng mưu lược của bà còn giúp con số này tăng lên tới 1.700 đến 1.800 (năm 1807). Tuy nhiên, không may khi đội quân cướp biển của chồng Nhất Tẩu đang thu hút được nhiều nhóm đầu quân thì tai họa ập đến. Chồng của Trịnh Thị bị chết sau một trận bão lớn ngày 16/11/1807. Tưởng chừng đó là dấu chấm hết cho thời đại cướp biển huy hoàng mà vợ chồng bà mất bao nhiêu công sức ới gây dựng được thì bà đã có một quyết định điên rồ. Đó là thuyết phục cấp phó của chồng (cũng là con nuôi của cặp cặp vợ chồng này) là Chang Pao (Trương Bảo) 21 tuổi ủng hộ mình lên làm thủ lĩnh. Dưới sự lãnh đạo của Trịnh Nhất Tẩu, Hồng Kỳ bang ngày càng lớn mạnh, còn mạnh hơn cả thời Trịnh Nhất làm “minh chủ”. Trịnh Nhất Tẩu trở thành thủ lĩnh hải tặc quyền lực và mạnh nhất trong lịch sử, trở thành nữ hoàng hải tặc. Có vũ khí hiện đại nên Hồng Kỳ không hề e ngại quân triều đình, triều đình nhà Thanh đánh lần nào cũng thua lần đó nên tìm cách chiêu an. Hoàng Đế nhà Thanh lúc đó là Gia Khánh lại có một cách chiêu an đặc biệt, trong thư có viết: “Nếu có trái tim của một người phụ nữ thì ngày nào đó ngươi sẽ muốn yên bình và nghĩ đến việc sinh con đẻ cái. Bây giờ đã đến lúc đó chưa?” Câu nói này đánh thẳng vào trái tim của người phụ nữ khiến Trịnh Nhất Tẩu dao động. Nữ hoàng hải tặc nắm trong tay không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu, xây dựng đế chế vững chắc với thuộc hạ hàng vạn người, điều đó khiến Trịnh Nhất Tẩu quên mất mình cũng là một phụ nữ. Mà một phụ nữ thì cũng cần phải một mái nhà, một gia đình yên ấm. Trịnh Nhất Tẩu thực sự muốn nghe theo lời chiêu an của triều đình. Thế nhưng trong quy định chiêu an bắt buộc kẻ ra hàng phải quỳ xuống chịu tội, mà các hảo hán trong Hồng Kỳ bang xưa nay đều xem thường quan quân nhà Thanh, giờ bảo họ quỳ xuống thì đó là điều không thể. Vì thế Trịnh Nhất Tẩu một mình mạo hiểm gặp tổng đốc Lưỡng Quảng là Bá Linh để đàm phán. Cuối cùng cuộc đàm phán thành công, việc quỳ lạy cũng đã có cách giải quyết. Hoàng Đế Gia Khánh ra chiếu thư đồng ý để Trịnh Nhất Tẩu và Trương Bảo Tử thành hôn với nhau. Trong lễ cưới Trịnh Nhất Tẩu cùng Trương Bảo Tử quỳ xuống nhận chiếu thành hôn, đồng thời với chiếu chiêu an. Thế là chỉ vì một câu nói của Hoàng đế, nữ hoàng hải tặc đã hoàn lương, cưới chồng và hết lòng lo cho mái ấm của gia đình mình. >>>Xem thêm video: Tàu vận tải Hàn Quốc bị cướp biển tấn công (Nguồn: THDT).

