Hoàng đế chấp nhận bị “cắm sừng” vì “sợ vợ hơn... cọp“

Được người đời nhớ đến là một hoàng đế sợ vợ một cách nhu nhược, Đường Trung Tông Lý Hiển (656 - 710) khiến hậu thế không khỏi bàng hoàng bởi đưa ra những quyết định không giống bậc quân vương nào. Cụ thể, khi mới lên ngôi hoàng đế, Lý Hiển từng hứa sẽ phong cho nhạc phụ (tức cha vợ) làm tế tướng. Điều này khiến quần thần bất bình và bẩm tấu lên Võ Tắc Thiên. Sau khi biết chuyện, Võ Tắc Thiên nổi trận lôi đình liền phế truất con trai Lý Hiển và đày ông tới Phòng Châu làm Lô Lăng Vương. Trong suốt 15 năm tại chốn lưu đày, bên cạn Lý Hiển luôn có người vợ chăm sóc, an ủi và động viên. Người này chính là Vi Hậu. Chính vì vậy, Lý Hiển từng thề rằng nếu như một lần nữa ngồi lên ngai vàng thì sẽ trọng thưởng cho Vi Hậu cũng như làm mọi điều mà bà muốn. Không ngờ rằng, Lý Hiển thực sự xưng đế lần thứ hai. Giữ đúng lời hứa, Lý Hiển ban thưởng cho Vi Hậu - người vợ đã đồng cam cộng khổ với ông. Kể từ đây, Vi Hậu được sống trong phú quý và nhung lụa. Thậm chí, Lý Hiển còn cho Vi Hậu can dự vào chuyện triều chính. Ông hoàng này nghe theo mọi điều Vi Hậu nói nên trở thành quân vương nhu nhược. Kể từ đây, Vi Hậu ngày càng lộng quyền, ăn chơi sa đọa, thậm chí là "cắm sừng" Lý Hiển khi tư thông với 3 người trong cung. Tuy biết chuyện Vi Hậu ngoại tình nhưng vì sợ vợ nên Đường Trung Tông Lý Hiển không trách tội bà. Thậm chí, ông hoàng này còn sợ vợ một cách mù quáng khi trừng phạt bất cứ quan viên nào dâng tấu trừng phạt hành vi lộng quyền của Vi Hậu. Đây cũng là lý do đến cuối đời, Đường Trung Tông Lý Hiển bị Vi Hậu hạ độc chết vì bà cũng muốn làm nữ hoàng đế như Võ Tắc Thiên. Mời độc giả xem video: Vì sao nhiều đàn ông sợ vợ? (nguồn: VTC14)

Được người đời nhớ đến là một hoàng đế sợ vợ một cách nhu nhược, Đường Trung Tông Lý Hiển (656 - 710) khiến hậu thế không khỏi bàng hoàng bởi đưa ra những quyết định không giống bậc quân vương nào. Cụ thể, khi mới lên ngôi hoàng đế, Lý Hiển từng hứa sẽ phong cho nhạc phụ (tức cha vợ) làm tế tướng. Điều này khiến quần thần bất bình và bẩm tấu lên Võ Tắc Thiên. Sau khi biết chuyện, Võ Tắc Thiên nổi trận lôi đình liền phế truất con trai Lý Hiển và đày ông tới Phòng Châu làm Lô Lăng Vương. Trong suốt 15 năm tại chốn lưu đày, bên cạn Lý Hiển luôn có người vợ chăm sóc, an ủi và động viên. Người này chính là Vi Hậu. Chính vì vậy, Lý Hiển từng thề rằng nếu như một lần nữa ngồi lên ngai vàng thì sẽ trọng thưởng cho Vi Hậu cũng như làm mọi điều mà bà muốn. Không ngờ rằng, Lý Hiển thực sự xưng đế lần thứ hai. Giữ đúng lời hứa, Lý Hiển ban thưởng cho Vi Hậu - người vợ đã đồng cam cộng khổ với ông. Kể từ đây, Vi Hậu được sống trong phú quý và nhung lụa. Thậm chí, Lý Hiển còn cho Vi Hậu can dự vào chuyện triều chính. Ông hoàng này nghe theo mọi điều Vi Hậu nói nên trở thành quân vương nhu nhược. Kể từ đây, Vi Hậu ngày càng lộng quyền, ăn chơi sa đọa, thậm chí là "cắm sừng" Lý Hiển khi tư thông với 3 người trong cung. Tuy biết chuyện Vi Hậu ngoại tình nhưng vì sợ vợ nên Đường Trung Tông Lý Hiển không trách tội bà. Thậm chí, ông hoàng này còn sợ vợ một cách mù quáng khi trừng phạt bất cứ quan viên nào dâng tấu trừng phạt hành vi lộng quyền của Vi Hậu. Đây cũng là lý do đến cuối đời, Đường Trung Tông Lý Hiển bị Vi Hậu hạ độc chết vì bà cũng muốn làm nữ hoàng đế như Võ Tắc Thiên. Mời độc giả xem video: Vì sao nhiều đàn ông sợ vợ? (nguồn: VTC14)