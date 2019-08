Hình độc về "núi" nước mắm siêu to khổng lồ ở Việt Nam xưa

Một vựa nước mắm ở Việt Nam xưa với những tĩn nước mắm bằng sành chất cao như núi. Hình ảnh in trên một tấm bưu thiếp tô màu của Pháp. Vào đầu thế kỷ 20, Phan Thiết và Phú Quốc là hai trung tâm sản xuất nước mắm lớn nhất Việt Nam. Trong bức ảnh này, hàng nghìn tĩn nước mắm được xếp như những "kim tự tháp Ai Cập" thu nhỏ. Khung cảnh tại một cơ sở sản xuất nước mắm ở Phước Hải, Vũng Tàu, trước năm 1954. Ghe chở tĩn nước mắm trên rạch Tàu Hủ, Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1931. Ghe chở tĩn neo đậu ở bến thuyền chợ Cầu Ông Lãnh trên rạch Bến Nghé, Sài Gòn đàu thế kỷ 20. Quầy bán nước mắm bên đường Dưới (Route Basse) ở Chợ Lớn xưa. Hình ảnh tĩn nước mắm Nam Bộ xuất hiện trong sách "Vietnam d'hier et aujourd'hui" (Việt Nam của ngày hôm qua và hôm nay), xuất bản năm 1956. Ngày nay, hình ảnh những tĩn nước mắm bằng sành chỉ còn là ký ức, khi chúng đã được thay thế bằng can nhựa tiện dụng hơn rất nhiều. Mời quý độc giả xem video: Đi tìm Tết Việt. Nguồn: VTC14.

