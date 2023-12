Hình độc: Mưu sinh trên đường phố Sài Gòn năm 1956

Các quầy bán tranh ảnh dạo trên vỉa hè Sài Gòn năm 1956. Trò ảo thuật của gánh thuốc Sơn Đông mãi võ. Quầy thuốc lá trên vỉa hè Sài Gòn. Những người gánh nước thuê tập trung tại một vòi nước máy công cộng. Bãi để xe của rạp chiếu phim Đại Nam trên đường Trần Hưng Đạo. Quầy bán nước mía ở chợ An Đông. Hai cô bán rau ở chợ An Đông. Cửa hàng gốm sứ ở chợ An Đông. Một thầy đồ chuyên đoán mệnh, giải quẻ ở lăng Ông Bà Chiểu. Mời quý độc giả xem video: Tiến về Sài Gòn | VTV24.

