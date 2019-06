Hình ảnh đặc biệt về thành Cổ Loa năm 1991

Đền thờ An Dương Vương ở thành Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) năm 1991. Tương truyền ngôi đền được xây trên nền nội cung của vua An Dương Vương ngày trước. Những người nông dân nghỉ ngơi trên gò đất từng là đoạn tường thành cũ, gần đền thờ An Dương Vương. Toàn cảnh đền thờ tướng Cao Lỗ, một vị tướng tài dưới trướng vua An Dương Vương. Gạch được phơi trên đường làng Cổ Loa trước khi đem nung. Một cánh cổng của đình Ngự Triều Di Quy hay đình Cổ Loa. Ttương truyền ngôi đình được dựng ở nơi vua thượng triều tại kinh đô Cổ Loa. Chân dung một cụ ông đẹp ở làng Cổ Loa. Người dân Cổ Loa nghỉ ngơi trước cửa nhà. Một nhóm trẻ em ở Cổ Loa. Những đứa trẻ hào hứng trước ống kính máy ảnh. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.

Đền thờ An Dương Vương ở thành Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) năm 1991. Tương truyền ngôi đền được xây trên nền nội cung của vua An Dương Vương ngày trước. Những người nông dân nghỉ ngơi trên gò đất từng là đoạn tường thành cũ, gần đền thờ An Dương Vương. Toàn cảnh đền thờ tướng Cao Lỗ, một vị tướng tài dưới trướng vua An Dương Vương. Gạch được phơi trên đường làng Cổ Loa trước khi đem nung. Một cánh cổng của đình Ngự Triều Di Quy hay đình Cổ Loa. Ttương truyền ngôi đình được dựng ở nơi vua thượng triều tại kinh đô Cổ Loa. Chân dung một cụ ông đẹp ở làng Cổ Loa. Người dân Cổ Loa nghỉ ngơi trước cửa nhà. Một nhóm trẻ em ở Cổ Loa. Những đứa trẻ hào hứng trước ống kính máy ảnh. Mời quý độc giả xem video: Nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi.