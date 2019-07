Hé lộ quái chiêu chọn người kế vị của hoàng đế Trung Hoa

Trong lịch sử Trung Hoa, việc thừa kế hoàng vị thường là cha chết rồi truyền lại cho con trai hoặc anh trai chết thì nhường lại cho em trai, nhưng là người đứng đầu một đất nước, đương nhiên luôn muốn vương triều của mình trường tồn mãi mãi, vì thế việc chọn người kế vị vô cùng cẩn trọng. Thế nhưng lại có ba vị Hoàng đế chọn việc “quan sát Hoàng tôn” để truyền hoàng vị. Ảnh: image.baidu.com Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm có hai mươi sáu người con trai, chỉ có Tư Mã Chung là một tên ngốc, nhưng Tư Mã Viêm lại rất yêu qúy con trai của Tư Mã Chung nên truyền ngôi cho một người ngốc nghếch, không ngờ rằng lúc này lại xuất hiện một Giả Nam Phong, khiến cho triều Tấn suýt nữa bị hủy diệt, cháu trai của Tư Mã Viêm cũng không được làm hoàng đế. Ảnh: image.baidu.com Ngoài ra còn có Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, ông ta rất yêu quý cháu trai Chu Doãn Văn nên có ý định nhường ngôi cho cháu. Trước khi qua đời, những người uy hiếp đến người kế thừa hoàng vị, đều bị ông ta tiêu diệt, nhưng không ngờ hoàng vị lại bị chính con trai ông ta là Chu Đệ cướp mất. Ảnh: image.baidu.com Một vị hoàng đế rất thành công trong việc “nhìn Hoàng tôn mà chọn người kế vị” đó là Khang Hi Đế. Khang Hi Đế là vị Hoàng đế rất trí tuệ. Đối diện với sự tranh giành Hoàng vị của các con trai, ông rất đau đầu. Bởi những người con trai của ông đều rất ưu tú. Ảnh: image.baidu.com. Khang Hi Đế liền chọn cách quan sát các Hoàng tôn, Hoằng Lịch con trai của Ung Chính đã lọt vào tầm mắt của ông. Khang Hi Đế rất coi trọng người cháu trai này. Hai năm trước khi Khang Hi Đế qua đời, Hoằng Lịch đều học tập bên cạnh Khang Hi Đế. Ảnh: image.baidu.com. Dù Hoằng Lịch rất thông minh, nhanh nhẹn, nhưng Khang Hi Đế vẫn chưa quyết định người kế vị Hoàng vị. Nhưng một hôm, Khang Hi Đế bất ngờ cho triệu mẹ của Hoằng Lịch là Hữu Cổ Lộc Thị vào cung. Khi nhìn thấy mẹ của Hoằng Lịch, Khang Hi Đế nhận thấy Hữu Cổ Lộc Thị không giống như người bình thường, và đặc biệt nhận thấy thể chất của mẹ Hoằng Lịch rất tốt. Do đó, Khang Hi Đế có thể phán đoán thể chất của Hoằng Lịch cũng rất tốt, đây chính là một sự đảm bảo bởi Khang Hi Đế từ nhỏ đã bị đậu mùa nên rất chú trọng đến sức khỏe, thể chất của người kế vị. Ảnh: image.baidu.com. Khang Hi Đế vẫn chưa yên tâm, liền cho người xem bói cho Hữu Cổ Lộc Thị, kết quả xem bói như sau: “tận hưởng “Phúc, Lộc, Thọ” của nhân gian”. Kết quả này càng khiến Khang Hi Đế tin rằng Hoằng Lịch chính là Hoàng đế của Đại Thanh trong tương lai. Chính vì thế, Khang Hi Đế truyền ngôi cho Ung Chính. Sự thật đã chứng minh Khang Hi Đế đã đúng, Ung Chính Đế đã quyết định để Hoằng Lịch kế thừa Hoàng vị. Ảnh: image.baidu.com.

