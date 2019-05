Hãi hùng giáo phái tàn độc khiến gần 1.000 người tự sát

Vụ việc gần 1.000 người tự sát năm 1978 xuất phát từ việc một giáo phái có tên Đền Hội Chúng được thành lập tại Indianna năm 1956. Người sáng lập giáo phái nguy hiểm này là Jim Jones. Mục đích ban đầu của giáo phái là giúp đỡ người nghèo khó. Đến năm 1966, Đền Hội Chúng chuyển địa điểm tới California. Vào năm 1973, giáo chủ Jim Jones lựa chọn một vùng đất hẻo lánh tại Jonestown, Guyana để mở rộng giáo phái và đưa tất cả tín đồ tới địa điểm mới sinh sống và nghe thuyết giảng suốt ngày đêm. Tại nơi mới, các tín đồ đi theo Jim Jones sống cuộc sống cực khổ khi phải làm việc cực nhọc. Có hôm họ phải làm việc quần quật suốt 11 giờ. Đặc biệt, bất cứ ai có ý định bỏ trốn khỏi giáo phái tại Jonestown đều bị lực lượng bảo vệ có vũ trang không chế và bắt giữ, thậm chí là bắn chết. Trước những thông tin gây sốc về Đền Hội Chúng lan rộng trong dư luận, nghị sĩ Mỹ Leon Ryan đến từ San Mateo, California đến Jonestown để điều tra vụ việc. Khi tới địa điểm của Đền Hội Chúng, nghị sĩ Leon Ryan nhận được một số "thư mật" của các tín đồ thuộc giáo phái thể hiện mong muốn được ông giải cứu. Do vậy, nghị sĩ Leon Ryan bí mật sắp xếp chỗ cho những tín đồ muốn rời khỏi Jonestown ở trong đoàn xe của ông vào ngày rời đi. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng bị giáo chủ Jim Jones phát hiện nên đã sai người đuổi theo tấn công đoàn xe của nghị sĩ Leon Ryan. Kết quả là nghị sĩ Leon Ryan và 4 người khác thiệt mạng. Sau sự việc trên, Jim Jones tập hợp tất cả các tín đồ tại hội trường và nói rằng chính phủ Mỹ sẽ không để yên cho giáo phái sau khi nghị sĩ Leon Ryan bị giết. Theo đó, Jim Jones kêu gọi và ép buộc mọi tín đồ tự sát. Y cho người chuẩn bị thuốc độc Xyanua và ép mọi người từ già trẻ, lớn bé tự kết liễu tính mạng. Nếu người nào phản kháng thì sẽ bị bắn chết. Ước tính, 909 người chết trong vụ tự sát tập thể kinh hoàng trên, bao gồm cả Jim Jones. Chỉ có 11 người may mắn thoát chết nhờ trốn ở những nơi không bị phát hiện. Vụ tự sát tập thể khiến gần 1.000 người chết do giáo phái của Jim Jones gây ra đã khiến dư luận bàng hoàng bởi những hành động ghê rợn, tàn độc và mất hết nhân tính của Đền Hội Chúng. Mời quý độc giả xem video: Ông bố giết cả nhà rồi tự tử (nguồn: VTC14)

