Góc nhìn thú vị về Hà Nội “nguyên bản” qua ống kính người Mỹ

Điều đáng trân trọng hơn, tay máy này đã tập hợp các tác phẩm ấy lại và xuất bản trong cuốn sách "Hanoi Streets 1985-2015" (Phố phường Hà Nội 1985-2015" để gửi tới độc giả trên toàn thế giới. Trong ảnh là mái ngói thâm nâu cổ kính của Hà Nội được nhiếp ảnh gia William E Crawford chụp tại phố Đinh Liệt năm 1986. Xe đạp là phương tiện di chuyển tiện lợi của người Hà Nội năm 1987. Khu tập thể được xây dựng theo kiến trúc Liên Xô năm 1988. Hàng Gai năm 1988. Bức ảnh này cho thấy phố phường Hà Nội khá thoáng đãng, người dân di chuyển chủ yếu bằng xe đạp và đi bộ. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, không khó để tìm thấy một sạp báo trên phố cổ Hà Nội. Thời điểm đó, báo in và báo phát thanh là những phương tiện truyền thông chính đối với công chúng. Hàng Bông năm 1986. Hình ảnh những cột điện chằng chịt dây đã trở nên quen thuộc không chỉ với người Việt mà với cả du khách nước ngoài khi đến thăm Việt Nam. Phố Hàng Gai năm 1994. Khó có thể tin đây từng là phố Mã Mây nhộn nhịp các câu lạc bộ bia, hộp đêm đông cứng du khách nước ngoài. Sau 30 năm, khu phố đơn sơ một thời đã lột xác chóng mặt. Bức ảnh chụp tại số 72 Mã Mây, 1988. Ảnh chụp một phòng khám nha khoa trên phố Hàng Bông năm 1986. Các biển hiệu quảng cáo thời kỳ này thường được vẽ tay bởi các họa sĩ. Hà Nội thời hiện đại vẫn còn in dấu những nét cổ kính. Những mảng tường có tuổi đời hàng nửa thế kỷ đã bám rêu, xen lẫn cả những dấu quảng cáo khoan cắt bê tông đặc trưng chỉ có ở Việt Nam. Phố Thuốc Bắc năm 2015. Năm 2000 đánh dấu những bước chuyển mình của Hà Nội sang kỷ nguyên mới. Các bức ảnh trong cuốn sách không được tác giả sắp xếp theo thứ tự thời gian. Cả cuốn sách bao gồm 200 bức ảnh về phố phường và con người Hà Nội trong 30 năm thay đổi. Một tiệm may cách đây hơn 20 năm. Hình ảnh khiến những người Hà Nội xa quê hoài niệm về thời bao cấp khó khăn. Số 35 Hàng Trống năm 1995. Những biển hiệu phong cách retro thế này dường như không còn xuất hiện trên các con phố cổ hiện tại. Ảnh chụp tại số 103 Hàng Bông, năm 1995. Ảnh chụp tại số 143-145 Hàng Bạc, năm 1995. Những ngôi nhà xưa của Hà Nội ghi dấu đậm nét kiến trúc Pháp. Sau 27 năm, hình ảnh trên vẫn tồn tại trên nhiều con phố. Số 19 phố Nguyễn Quang Bích năm 1991.

