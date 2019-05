Góc nhìn cực lạ về Sài Gòn năm 1967 của người Mỹ

Khung cảnh trên đại lộ Lê Lợi, gần ngã tư tư Lê Lợi - Pasteur, Sài Gòn năm 1967. Từ bến Bạch Đằng nhìn ra sông Sài Gòn. Đường Tự Do (nay là đường Đồng Khởi) rợp bóng cây nhìn từ ban công một khách sạn trên đường Tự Do. Dãy cửa hàng trên đường Tự Do nhìn từ trên cao. Khách bộ hành và xe hơi trên đường Tự Do. Đường Hai Bà Trưng nhìn từ trên cao, bên phải là trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn, góc trên bên trái là cư xá Brinks. Mái ngói đỏ tươi của các tòa nhà trung tâm Sài Gòn 1967 nhìn từ trên cao. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

