Giếng cổ chứa đầy vàng bạc, châu báu nhưng không ai dám vớt

Tử Cấm Thành là nơi ở của nhiều đời vua Trung hoa xưa. Đây cũng là nơi chứa nhiều của cải, châu báu bậc nhất thiên hạ. Không ít trong số đó được cho là bị đem giấu trong giếng sâu. Ảnh CNRPTheo số liệu, hiện trong Tử Cấm Thành vẫn còn hơn 70 chiếc giếng cổ lớn nhỏ khác nhau, chưa tính những chiếc giếng đã bị san lấp hoặc hư hỏng. Tương truyền xưa kia, những chiếc giếng được xây dựng dùng để chữa cháy trong Tử Cấm Thành. Ảnh CNRP Sử sách ghi lại, mặc dù số lượng giếng nhiều như vậy nhưng đáng ngạc nhiên là cuối triều Thanh, nước uống phải chuyển từ ngoài vào. Thậm chí, ngay cả nước để tưới cây, chữa cháy cũng được lấy từ bên ngoài. Ảnh CNRP Cũng có giả thiết cho rằng các giếng bị đầu độc bởi các thế lực khác nhau do ghen ghét chốn hậu cung hoặc để tranh phần sủng ái, truyền thừa. Ảnh CNRP Ngoài những câu chuyện ly kỳ thì giếng trong Tử Cấm Thành cũng được cho là chứa nhiều bảo vật, ngọc quý, bởi nhiều lý do. Ảnh CNRPThứ nhất, tháng 8 năm 1900, liên quân 8 nước tấn công Bắc Kinh, triều đình phải chạy lánh nạn về Tây An. Do lượng của cải, châu báu rất nhiều, không thể mang đi hết một cách nhanh chóng nên người ta đã đem ném chúng xuống giếng. Ảnh CNRP Thứ hai, Tử Cấm Thành là một nơi rộng lớn, của cải ở đây cũng nhiều. Nhưng chắc chắn nhiều thứ hoàng đế không dùng hoặc thậm chí chưa từng để ý đến. Hoạn quan và cung nữ được cho là đã ăn trộm nhằm tuồn ra ngoài bán lấy tiền, nếu không tuồn được thì phi tang bằng cách ném xuống giếng. Ảnh CNRP Ba là ngọc ngà châu báu đối với vua và các hoàng thân quốc thích thì nó chỉ như món đồ chơi. Có những thứ họ thích, có thứ họ chẳng thèm đoái hoài nên chính họ sẽ ra lệnh ném xuống giếng như một cách tiêu hủy vật vô dụng. Ảnh CNRPNgoài ra, thông tin về các giếng chôn vùi châu báu này phần nào được chứng thực vào năm 1995 khi người ta vô tình trục vớt được một món đồ sứ tinh xảo từ một cái giếng ở phía tây Tử Cấm Thành. Ảnh CNRP Tuy nhiên, các chuyên gia tham vấn cho chính quyền và được thống nhất là sẽ không tiến hành trục vớt các giếng trong Tử Cấm Thành, bất kể bên dưới có gì. Ảnh CNRP Các cổ vật trong giếng được cho là không còn giữ được hiện trạng ban đầu do nhiều năm bị chôn vùi. Chưa kể người ta còn cho rằng giếng trong cung được liên kết với nhau tạo thành một bể ngầm dưới lòng đất chứ không đơn thuần là có đáy như bình thường. Ảnh CNRP Trước kia, khi giấu châu báu xuống giếng có thể người ta không đơn thuần là ném bừa xuống mà có cách nào đó để chỉ chính người đã giấu mới có thể lấy lại được. Ảnh CNRP















