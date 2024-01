Giật mình tiên tri chấn động của Nostradamus về tương lai của Hoàng gia Anh

Những ngày qua, truyền thông thế giới xôn xao trước thông tin Nữ hoàng Elizabeth II băng hà ở tuổi 96. Theo chuyên gia Mario Reading, sự ra đi của Nữ hoàng Anh đã được nhà tiên tri lừng danh Nostradamus dự đoán chính xác từ hàng trăm năm trước. Mario Reading là một tác giả nổi tiếng người Anh. Cuối năm 2005, ông từng cho xuất bản cuốn sách mang tên “Nostradamus: Complete Prophecies for the Future” (tạm dịch: Nostradamus: Hoàn thành những lời tiên tri cho tương lai), là những diễn giải về lời tiên tri cho tương lai của Nostradamus, đặc biệt là diễn giải cho những câu thơ tứ tuyệt khó hiểu nhưng lại ẩn chứa những bí mật và tiên đoán gây sốc trong cuốn sách "Les Propheties" (Những lời tiên tri) của Nostradamus, ra đời năm 1555. Trong cuốn sách diễn giải này, tác giả Mario Reading viết: "Phần mở đầu là Nữ hoàng Elizabeth II sẽ qua đời, vào khoảng năm 2022, ở độ tuổi khoảng 96". Như vậy, lời tiên tri này đã thực sự xảy ra một cách hoàn toàn chính xác. Sau đó, tác giả Mario Reading cũng tiếp tục diễn giải những lời tiên tri của Nostradamus về tương lai của Hoàng gia Anh, đặc biệt là liên quan đến những người kế vị ngai vàng. Nhà tiên tri Nostradamus tin rằng Quốc vương Charles III sẽ trở thành "Vua của quần đảo", ám chỉ việc vị vua này sẽ chỉ cai trị các vùng lãnh thổ của Vương quốc Anh (bao gồm nước Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland), chứ không còn là quân chủ của 15 quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng (bao gồm: Belize, Canada, Grenada, Antigua và Barbuda, Australia, Papua New Guinea, Saint Lucia, Tuvalu, Quần đảo Solomon, Grenadines, Bahamas, New Zealand, Jamaica, Saint Kitts và Nevis). Tác giả Mario Reading cũng giải thích về lời tiên tri của Nostradamus rằng Quốc vương Charles III sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ scandal trong quá khứ, thậm chí những điều này có thể gây ra áp lực đủ lớn khiến ông phải rời bỏ ngai vàng. "Charles sẽ 74 tuổi vào năm 2022, khi ông ấy tiếp quản ngai vàng. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhất định trong dân số Anh sẽ phản đối việc ông ấy lên ngôi, sau cuộc ly hôn của ông ấy với Công nương Diana", Mario Reading viết.

Sau đó, vào năm 2006, tác giả Mario Reading đã sửa đổi cuốn sách của mình và tiếp tục nói về tương lai của Hoàng gia Anh theo dự đoán của nhà tiên tri Nostradamus, rằng "một người đàn ông không mong đợi sẽ trở thành vua". Điều đó có nghĩa là Hoàng tử William - người tiếp theo nằm trong danh sách kế vị - có thể không phải nhà vua tiếp theo. Theo lời tiên tri này, người kế vị bất ngờ có thể là Hoàng tử Harry, người hiện đang nằm ở vị trí thứ 5 trong danh sách kế vị, sau Hoàng tử William, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Còn một giả thuyết khác về người kế vị bất ngờ, đó là Simon Dorante-Day, người Úc sinh ra ở Vương quốc Anh, một người đàn ông tự xưng là con trai bí mật của Quốc vương Charles và Hoàng hậu Camilla. Tuy lời tiên tri của Nostradamus về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II đã trở thành sự thật, tuy nhiên những dự đoán về người kế vị tiếp theo vẫn chưa thể xác thực, chỉ có thể chờ đợi câu trả lời trong tương lai.

