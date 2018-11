Giật mình nơi an nghỉ của Pharaoh bí ẩn nhất Ai Cập

Nhà sử học người Anh Matt Sibson mới đây khiến dư luận chú ý khi tuyên bố bên trong Đại kim tự tháp Giza có thể có căn phòng bí mật - nơi an nghỉ của pharaoh Ai Cập Khufu. Khufu hay còn gọi là Cheop đã trị vì Ai Cập trong thời gian từ năm 2589 - 2566 trước Công nguyên. Sinh thời, pharaoh Khufu đã cho người xây dựng Đại kim tự tháp làm nơi an nghỉ cho mình và vợ. Các nhà Ai Cập học tin rằng, Đại kim tự tháp có niên đại từ năm 2570 trước Công nguyên. Nhà sử học Sibson cho hay ông đã phát hiện những điều bất thường về những tảng đá xây dựng Đại kim tự tháp khi nghiên cứu về công trình này. Cụ thể, 3 loại đã khác nhau được dùng để xây dựng nên Đại kim tự tháp gồm: đá vỏ - bây giờ tất cả đã biến mất và 2 loại đá khối xây cốt lõi. Trong số này có một loại đá được dùng làm cấu trúc tam giác ở các bên sườn cao tới 19 tầng. Ở phía Bắc, phần đầu của tam giác đánh dấu cửa vào Kim Tự Tháp. Tuy nhiên, ông Sibson nhân thấy có những khối tương tự ở phía Tây, phía Đông và phía Nam của kim tự tháp. Do vây, ông Sibson cho rằng có một lối vào bên trong Đại kim tự tháp chưa được tìm thấy. Do đó, nhà sử học này suy đoán người Ai Cập thời xưa đã làm một ngôi mộ có cầu thang. Ông Sibson còn dẫn chứng việc nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodotus từng viết về việc Khufu được chôn cất trong Đại kim tự tháp. Từ đó, ông Sibson tin rằng xác ướp của pharaoh Khufu vẫn nằm trong căn phòng bí mật tại Đại kim tự tháp. Căn phòng này vẫn chưa được giới chuyên gia tìm thấy. Mời độc giả xem video: Phá kim tự tháp hơn 2.000 năm tuổi để lấy đá làm đường (nguồn: VTC14)

