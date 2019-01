Giật mình “cánh cổng đi vào thế giới ngầm” có thật trên Trái đất

Được biết đến với tên gọi là “ cánh cổng đi vào thế giới ngầm” hay "cổng địa ngục", hố Batagaika nằm gần làng Batagai ở quận Verkhoyansk, Siberia (Nga) trở thành địa điểm bí ẩn đối với khoa học. Sở dĩ người ta gọi Batagaika là "cổng địa ngục" xuất phát từ việc miệng hố liên tục mở rộng với đốc độ khoảng 18m/năm. Người dân địa phương cho rằng hố Batagaika ngày càng to hơn là do hoạt động trong lòng đất ở thế giới ngầm. Việc hố Batagaika liên tục mở rộng qua từng năm khiến cánh rừng taiga ở Siberia xuất hiện những tiếng nổ đáng sợ. Theo các chuyên gia, "hố tử thần" Batagaika sâu 90m, dài 1,5 km. Chỗ rộng nhất của hố là 750m. Do nằm ở độ sâu lớn nên Batagaika trở thành một trong những nơi lạnh nhất thế giới. Hố Batagaika đột ngột xuất hiện vào cuối thế kỷ 20. Nó được hình thành sau quá trình phát quang đất rừng vào thập niên 1960. Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy, miệng hố cho thấy lớp đất từng đóng băng có niên đại 200.000 năm. Giới chuyên gia phân loại miệng hố Batagaika thuộc megaslump - loại hố sụt rỗng siêu lớn hình thành do lớp đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy. Hố sụt rất phổ biến ở Bắc Cực. Thế nên, việc xuất hiện của hố Batagaika tại Siberia được đánh giá là một hiện tượng bất thường. Mời độc giả xem video: Hố tử thần xuất hiện giữa phố nuốt chửng khách bộ hành

