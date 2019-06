Giật mình bằng chứng khó cãi về quái vật Bigfoot huyền thoại

Tài liệu được FBI giải mật gồm 22 trang tiết lộ cuộc điều tra kéo dài trong hai năm 1976 - 1977 về quái vật Bigfoot huyền thoại. Theo đó, các chuyên gia của FBI tiến thành thu thập, phân tích và đánh giá các mẫu vật gửi về. Đa số tài liệu là các đoạn thư từ trao đổi giữa FBI và trung tâm trưng bày và thông tin Bigfoot (còn gọi Chân to) ở Oregon, Mỹ. Trong số những mẫu vật bị hoài nghi thuộc về Bigfoot có một mẫu tóc. Giám đốc trung tâm trưng bày và thông tin quái vật Bigfoot, ông Peter Byrne đã gửi mẫu vật trên cho FBI. Năm 1976, ông Byrne tìm thuyết phục FBI thực hiện cuộc giám định các mẫu lông và mô được cho là thuộc về Bigfoot ở vùng núi và rừng rậm Bắc Mỹ. Mẫu vật được chuyển cho FBI là một mảnh da nhỏ dính theo 15 sợi lông. Vào thời điểm ấy, trợ lý giám đốc FBI là Jay Cochran, người đứng đầu văn phòng khoa học và kỹ thuật đồng ý thực hiện kiểm tra các mẫu vật. Thông thường, phòng thí nghiệm của FBI chỉ phân tích các bằng chứng liên quan đến tội phạm hình sự. Thế nhưng, họ cũng thực hiện những thí nghiệm ngoại lệ vì mục đích khoa học. Kết quả phân tích của các chuyên gia FBI cho thấy mẫu vật chỉ là lông của con vật thuộc hươu nai. Theo đó, mẫu vật được gửi trả cho ông Byrne. Sau một thời gian điều tra, nghiên cứu về quái vật Chân to, FBI đóng hồ sơ tài liệu điều tra về sinh vật bí ẩn này năm 1977. Mặc dù vậy, một số người vẫn tin và ủng hộ giả thuyết quái vật Chân to là có thật. Những người theo giả thuyết này cho rằng, nếu Bigfoot không có thật thì FBI đã không điều tra, tìm kiếm sinh vật này. Trước những quan điểm trái chiều về quái vật Bigfoot, cho đến nay, giới chuyên gia vẫn chưa thể giải đáp những bí ẩn về sinh vật huyền thoại này. Video: Quái vật đen to gấp 1 tỷ lần Mặt trời (nguồn: VTC14)

