Giật mình bằng chứng Einstein lên tiếng về người ngoài hành tinh và UFO

Không có mô tả nào có thể được coi là bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. Nhưng ít nhất thì những gì thu thập được cũng làm dấy lên ngờ vực rằng có khả năng người ngoài hành tinh đã thực sự đến thăm Trái Đất. Có rất nhiều nhà khoa học từng lên tiếng về sự sống ngoài hành tinh, UFO, thế nhưng ít ai biết rằng 2 thiên tài vĩ đại của thế kỷ 20 là Robert Oppenheimer và Albert Einstein cũng đã nói về điều này. Trong tài liệu này, Einstein nói về sự sống ngoài hành tinh và cách con người có thể giao thiệp với họ. Ông cho rằng dạng sống của họ hoàn toàn khác con người, và nếu như nền văn minh của họ tiến bộ hơn, họ chắc chắn sẽ tìm cách thống trị loài người. Năm 1947, ông và nhà vật lý nổi tiếng giáo sư Robert Oppenheimer, một trong những cha đẻ của bom hạt nhân đã nói chuyện về sự sống ngoài hành tinh và viết 6 trang về nó mang tên "Relationship with Inhabitants of Celestial Bodies" (tạm dịch: Các mối quan hệ với các thực thể sinh học từ các hành tinh ngoài Trái Đất"). Bản thảo này đề cập đến các vấn đề có thể xảy ra liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh khi họ có tiếp xúc với người Trái Đất: Người ngoài hành tinh đó có thể đến từ đâu, đâu là các mối quan hệ có thể có với họ, luật pháp quy định gì về những thực thể này? Chúng ta nên làm gì trong trường hợp họ định cư cùng người Trái Đất hoặc thậm chí có ý định, hành động xâm lược, và tại sao họ lại xuất hiện ở đây. Ở phần sau, họ đề cập tới vật thể lạ không xác định (UFO) được quân đội che giấu, đây cũng chính là lý do chính mà tập tài liệu không được công bố trong một thời gian dài. Nhiều câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Tài liệu đưa ra quan điểm rằng "Các thực thể sinh học ngoài Trái Đất" có thể rất thông minh và có công nghệ tiên tiến hơn chúng ta, và nếu đúng như vậy thì tại sao họ lại chọn Trái Đất là điểm đến? Họ sẽ chinh phục và sinh sống trên Trái Đất, hợp tác hòa bình với con người, hay nghiên cứu con người giống cách chúng ta nghiên cứu bất kỳ loài sinh vật mới nào mà chúng ta gặp? Nếu nền văn minh của họ tiên tiến hơn con người, thì việc cùng sinh sống trên Trái Đất có khả thi hay không? Việc nhiều người cho rằng đã nhìn thấy UFO đã được ghi chép lại trong suốt lịch sử và ở nhiều nơi trên thế giới. Các nhà khoa học đã phát hiện bức tranh hang động thời tiền sử mang một nét tương đồng khá nổi bật với những hình ảnh được vẽ hàng trăm năm sau trên tấm thảm Summer’s Triumph từ thế kỷ 16. Hình ảnh UFO trên tấm thảm này có nhiều đặc điểm giống với các hiện tượng được cho là UFO được ghi nhận ở thời hiện đại. Ngoài ra còn có các bức tranh hang động của thổ dân về các sinh vật trên bầu trời Wandjina (Úc), được cho là những người ngoài hành tinh. Trong các kim tự tháp của Ai Cập, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những chữ tượng hình mô tả thứ giống với UFO. Nhiều thế kỷ sau, những đồ tạo tác bằng vàng Quimbaya thời tiền Colombia (thời kỳ châu Mỹ chưa chịu ảnh hưởng đáng kể của châu Âu) ở Trung Mỹ đã được tìm thấy, chúng dường như là những mô hình hoàn hảo miêu tả hình dáng tàu bay. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

