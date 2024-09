Giật mình 30 sự thật cuộc sống nhiều người chưa từng nghe qua

1. Những miếng bông gòn được đặt trong lọ thuốc để tránh thuốc bị vỡ trong quá trình vận chuyển. Vì vậy, khi lọ thuốc đã đến tay bạn an toàn, chúng không còn tác dụng nữa. Hơn nữa, nếu không được lấy ra, bông gòn sẽ tích trữ hơi ẩm và khiến thuốc của bạn nhanh hỏng. Ảnh Business Insider 2. Bạn cao nhất vào buổi sáng Khi bạn đứng hoặc ngồi cả ngày, trọng lực có thể khiến phần sụn ở cột sống và một số bộ phận khác như đầu gối bị nén lại. Vì vậy, mỗi buổi sáng, sau khi nằm trên giường cả đêm, chúng ta có vẻ cao hơn.



3. Bạn nên đóng cửa phòng khi ngủ. Thói quen đóng cửa phòng ngủ sẽ bảo vệ bạn khỏi khói và khí độc trong trường hợp hỏa hoạn.



4. Ngủ trong phòng lạnh có thể giúp bạn giảm cân. Theo nghiên cứu của Đại học Commonwealth (Mỹ), nếu bạn duy trì nhiệt độ phòng ngủ ở mức 19°C trong vòng một tháng, năng suất đốt cháy chất béo của cơ thể bạn sẽ tăng đến 10%. 5. Số lần ngáp còn nhiều hơn số bữa sáng của bạn. Các chuyên gia chỉ ra rằng một người sẽ ngáp khoảng 250.000 lần trong suốt cuộc đời, tức là bạn sẽ ngáp khoảng 10 lần một ngày nếu sống tới năm 70 tuổi.



6. Bạn không thể thở và nuốt cùng một lúc. Thức ăn, nước uống chúng ta nuốt và không khí chúng ta hít vào đều đi xuống cùng một phần của cổ họng. Nếu khí quản và thực quản mở ra cùng một lúc, không khí sẽ tràn vào bao tử, còn thức ăn sẽ rơi vào phổi.



7. Trẻ sơ sinh không có xương bánh chè. Sự thật là phần “xương bánh chè” ở trẻ sơ sinh chỉ mới là những mảnh sụn nhỏ. Chúng sẽ dần phát triển thành xương trong quá trình trẻ lớn lên.

8. Màu sắc bạn nhìn thấy trong bóng tối có tên riêng. Nếu bạn nhắm mắt trong một căn phòng hoàn toàn tối, khi mở mắt ra, bạn sẽ nhìn thấy màu eigengrau, nghĩa là màu xám nội tại trong tiếng Đức. Đây là một sắc xám đen mà mắt bạn tiếp nhận khi xung quanh không có ánh sáng. Ảnh: Unsplash / Huỳnh Tấn Hậu



9. Mùi đất sau mưa. Trong tiếng Anh, nó được gọi là petrichor. Thực ra, mùi hương này không bắt nguồn từ đất. Sự thật là nó đến từ dầu của các loài thực vật. Khi trời mưa, lượng dầu này phản ứng với phụ phẩm của vi khuẩn và tạo ra một mùi hương rất đặc trưng.



10. Thích nhai đá là triệu chứng thiếu sắt. Tình trạng này còn được gọi là pagophagia. Nhai đá không chỉ biểu hiện sự lo lắng, nó còn có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang cố gắng hạ nhiệt miệng do thiếu sắt gây ra. Vì vậy, nếu bạn liên tục thèm đá lạnh, hãy đến bệnh viện kiểm tra.



11. Dao sắc an toàn hơn dao cùn. Một con dao sắc bén sẽ giúp bạn cắt thực phẩm dễ dàng mà không cần dùng nhiều sức. Vì vậy, bạn cũng có thể điều khiển chúng dễ dàng hơn. Nếu bạn có nhỡ cắt phải tay, vết thương thường nhỏ và không nghiêm trọng.



12. Các sinh vật sống trên cơ thể bạn còn nhiều hơn người trên Trái đất. Hàng nghìn tỷ sinh vật không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang trú ngụ trên người bạn. Dưới góc độ sinh học, 90% tế bào trong cơ thể bạn được cấu tạo bởi vi khuẩn, phần lớn là có lợi.



13. Kích thước vòng quan hệ xã hội liên quan đến kích thước não bộ. Chúng ta có thể dự đoán kích thước vòng quan hệ xã hội của một người dựa trên kích thước “vỏ não quỹ đạo trước trán”. Phần vỏ não này càng lớn, họ càng có nhiều mối quan hệ. Trung bình sẽ có khoảng 147.8 người bạn. 14. Người có bạn bè sẽ sống lâu hơn. Theo các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Bang Michigan (Mỹ), những người có bạn bè thân thiết và tích cực xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội sẽ sống lâu hơn những người chỉ dựa vào gia đình.



15. Tốc độ phát triển của tóc liên quan đến sắc tộc. Tóc của con người thường dài ra trung bình 15 cm/năm, nhưng tốc độ phát triển thực tế của tóc sẽ có sự khác biệt ở các sắc tộc. Tóc của người châu Á có xu hướng dài nhanh hơn những sắc tộc khác.



16. Dùng aspirin khi bị đau tim có thể cứu sống bạn. Aspirin sẽ ức chế quá trình hình thành máu đông của các tiểu cầu, từ đó ngăn động mạch bị tắc nghẽn hoàn toàn. Để làm được điều đó, hãy nhai aspirin thay vì nuốt cả viên. 17. Hầu hết các bảng tính không có chức năng kiểm tra chính tả. Vì vậy, trước khi gửi đi một bảng tính quan trọng nào đó, bạn nên tự mình kiểm tra chính tả cẩn thận để tránh những tình huống ngượng ngùng không đáng có. 18. Shakespeare đã “phát minh” ra cái tên Jessica Cái tên này được ghi lại lần đầu tiên trong vở kịch The Merchant of Venice, ra đời năm 1956. Con gái của Shylock được gọi là Jessica – một phiên bản Anh hóa của cái tên Iscah trong Kinh thánh. 19. Giày cao gót vốn dành cho nam giới. Ban đầu, chúng được thiết kế cho nam giới. Cuối thế kỷ 16, phong cách lấy cảm hứng từ Ba Tư trở nên thịnh hành ở châu Âu. Giày cao gót được xem là quý phái và nam tính, cũng là một cách tuyệt vời để tăng chiều cao của một người lên vài cm. 20. Ở Nhật, có một loại bia làm từ phân voi Tại nhà máy bia Sankt Gallen của Nhật, có một loại bia gọi là Un Kono Kuro, được làm ra từ những hạt cà phê đã đi qua đường tiêu hóa của một chú voi (tương tự cách sản xuất cà phê chồn ở Việt Nam).



21. Máy rửa bát cũng cần được vệ sinh. Nếu bạn chưa từng vệ sinh chiếc máy rửa bát của mình, đã đến lúc phải làm việc đó rồi. Bạn có thể tìm kiếm các video hướng dẫn trên mạng, hoặc thuê dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, để trả lại trạng thái tốt nhất cho thiết bị.



22. Thiên hà cũng có màu sắc riêng Các nhà khoa học tại Đại học John Hopkins đã thu thập quang phổ trung bình từ hơn 200.000 thiên hà khác nhau. Kết quả cho thấy màu sắc trung bình của các vũ trụ gần giống màu be và họ đặt tên là cosmic latte.



23. Nữ giới có nhiều thụ thể đau hơn nam giới. Theo một nghiên cứu được công bố trên báo Time, nữ giới cũng có khả năng chịu đau tốt hơn. 24. Bạn có thể tắt âm lò vi sóng. Sự thật là hầu hết các lò vi sóng đời mới đều có tùy chọn tắt âm. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nút “tắt âm” trên thân máy và nhấn giữ nó một lúc. Nếu không có, bạn nên xem qua sách hướng dẫn sử dụng của máy.



25. Nước không thể dập các đám cháy do dầu mỡ gây ra. Ngược lại, nước sẽ làm các đám cháy này trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Dầu mỡ và nước không tan vào nhau và có nhiệt độ sôi khác nhau. Để dập tắt đám cháy do dầu mỡ, hãy cắt nguồn oxy của ngọn lửa.



26. Uống đủ liều kháng sinh rất quan trọng. Nếu bạn ngừng dùng kháng sinh trước thời gian bác sĩ chỉ định, các loại vi khuẩn còn tồn tại có thể phát triển khả năng miễn dịch với loại thuốc bạn đang sử dụng. Kết quả là chúng sẽ khó bị tiêu diệt hơn trong tương lai.



27. Bạn có thể làm mờ hình ảnh nhà mình trên chế độ xem phố của Google Maps. Hãy tìm lại ảnh nhà bạn trên chế độ xem phố, bấm vào nó. Tiếp đó, bạn hãy chọn mục “báo cáo vấn đề” hiển thị ở góc dưới màn hình. 28. Bạn có thể hủy bản dùng thử miễn phí trước khi nó hết hạn. Nếu lỡ đăng ký một dịch vụ không mong muốn, bạn luôn có thể hủy trong thời gian dùng thử miễn phí để tránh mất tiền. Bạn có thể hủy ngay sau khi đăng ký mà vẫn được hưởng toàn bộ thời gian dùng thử.



29. Mẹo sử dụng giấy bạc và màng bọc thực phẩm. Bạn sẽ tìm thấy hai dấu cắt ở hai bên hộp đựng cuộn giấy bạc hoặc màng bọc thực phẩm. Hãy đục phần cắt sẵn đó vào phía trong. Chúng sẽ giữ cuộn giấy bạc và màng bọc của bạn ở yên một chỗ.



30. Oxy không phải thành phần chủ yếu của không khí. Sự thật là nitơ chiếm 78% không khí. Tiếp nhận một lượng oxy quá dồi dào có thể khiến bạn thấy chếnh choáng hoặc “phê” như khi dùng chất kích thích. Cuối thế kỷ 19, oxy là thứ “đồ chơi” phổ biến trong các quán rượu ở phương Tây.

