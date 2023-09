Top sự thật thú vị có thể bạn chưa từng biết trên đời

1. Mắt của đà điểu trưởng thành có kích thước gần bằng một quả bóng bi-da, to hơn cả não của nó. Đây là một trong những sự thật thú vị có thể bạn chưa từng biết đến. 2. Một thìa mật ong là thành quả làm việc chăm chỉ cả đời của 12 con ong. 3. Các thầy thuốc Hy Lạp cổ đại dùng ráy tay để chẩn đoán tình trạng của người bệnh. Thậm chí, người ta còn nếm thử vị của chúng để có thể đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác nhất. Sự thật thú vị này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. 4. Thế giới vẫn tồn tại những chiếc cầu vồng không màu: Nhắc đến cầu vồng là nhắc đến 7 màu, thế nhưng sự thật thì trên thế giới vẫn tồn tại những cầu vồng không có màu sắc gì cả, và chúng được gọi là cầu vồng trắng. 5. Bất cứ ai dù còn sống hay đã chết cũng phải có hộ chiếu để đi qua Pháp. Đó là lý do vì sao chính phủ Ai Cập phải làm hộ chiếu cho Pharaoh Ramesses II để có thể di chuyển xác ướp sang Pháp tu sửa. Đây là một trong những sự thật bất ngờ đầy thú vị không hẳn ai cũng biết. 6. Danh họa Leonardo da Vinci mất tới hơn 10 năm để vẽ đôi môi của nàng Mona Lisa. 7.Winnie the Pooh mang giới tính nữ: Gấu Pooh quen thuộc mang giới tính nam trong các cuốn sách và phim hoạt hình, nhưng hóa ra nhân vật này được lấy cảm hứng từ một con gấu cái thực sự, được gọi là Winnipeg hoặc Winnie. 8. Phổi là cơ quan duy nhất trong cơ thể con người có thể nổi trên mặt nước. Mời quý độc giả xem thêm video: Sự thật bất ngờ về 17 phiến đá lạ được phát hiện hơn 30 năm trước.

