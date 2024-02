Gián điệp nào bên cạnh Lưu Bị, Gia Cát Lượng không hề phát hiện?

Lưu Bị là hoàng đế khai quốc của nhà Thục Hán. Dưới trướng của ông hoàng này có vô số nhân tài. Trong số này, nổi bật là Gia Cát Lượng - công thần khai quốc và là Thừa tướng xuất chúng của nhà Thục. Khổng Minh dốc sức phò tá Lưu Bị, giúp xây dựng nhà Thục vững mạnh và trở thành một trong 3 thế lực lớn thời Tam Quốc sánh ngang với Tào Ngụy và Đông Ngô. Ba thế lực này đấu đá, kìm kẹp lẫn nhau trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ. Theo các ghi chép, dù Gia Cát Lượng thông minh, mưu trí, liệu sự như thần nhưng không phát hiện ra bên cạnh quân chủ Lưu Bị có một gián điệp của Tào Tháo ẩn nấp. Gián điệp "qua mặt" được Gia Cát Lượng là My Phương. Người này là em trai của My Trúc. Dù là anh em nhưng 2 người này có cách đối nhân xử thế trái ngược. Trong khi My Trúc là một tướng sĩ tài năng, trung thành với Lưu Bị thì My Phương kém tài, thậm chí là một kẻ phản bội. My Phương ban đầu đi theo Đào Khiêm. Sau khi Đào Khiêm qua đời, My Phương tìm kiếm chủ tử mới để đầu quân. Khi đó, Tào Tháo cũng đang chiêu mộ nhân tài để hoàn thành đại nghiệp xưng bá thiên hạ. Bề ngoài, My Phương giả vờ từ chối ý việc đầu quân cho Tào Tháo và quy thuận Lưu Bị. Theo đó, Tào Tháo thành công cài cắm My Phương làm gián điệp bên cạnh Lưu Bị. Lợi dụng thân phận bên cạnh Lưu Bị, My Phương thu thập được nhiều tin tình báo gửi cho Tào Tháo cũng như tìm cơ hội gây chia rẽ trong nội bộ nhà Thục. Điển hình là trong trận Trường Bản, trong khi Triệu Vân đơn phương độc mã xông vào vòng vây quân Tào để cứu vợ con Lưu Bị thì My Phương lại ở đó loan tin tình báo nói rằng hổ tướng này đã đầu hàng Tào Tháo. My Phương làm như vậy vì muốn gán cho Triệu Vân tội danh phản bội, khiến Lưu Bị mất lòng tin vào võ tướng này. Khi ấy, Tào Tháo sẽ có cơ hội lớn trong cuộc chiến với nhà Thục. Tiếp đến, sau khi Quan Vũ mất Kinh Châu, thất bại chạy tới Mạch Thành. Khi ấy, người trấn thủ Mạch Thành là My Phương. Trong tình huống Quan Vũ ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, My Phương không chịu mở cửa. Đây là một trong những lý do khiến Quan Vũ bị quân Đông Ngô bắt giữ và giết chết. Sau đó, My Phương đầu hàng Đông Ngô. Khổng Minh không thể ngờ rằng, My Phương là một gián điệp thành công khi ẩn nấp bên cạnh Lưu Bị suốt thời gian dài mà không bị phát hiện. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

Lưu Bị là hoàng đế khai quốc của nhà Thục Hán. Dưới trướng của ông hoàng này có vô số nhân tài. Trong số này, nổi bật là Gia Cát Lượng - công thần khai quốc và là Thừa tướng xuất chúng của nhà Thục. Khổng Minh dốc sức phò tá Lưu Bị, giúp xây dựng nhà Thục vững mạnh và trở thành một trong 3 thế lực lớn thời Tam Quốc sánh ngang với Tào Ngụy và Đông Ngô. Ba thế lực này đấu đá, kìm kẹp lẫn nhau trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ. Theo các ghi chép, dù Gia Cát Lượng thông minh , mưu trí, liệu sự như thần nhưng không phát hiện ra bên cạnh quân chủ Lưu Bị có một gián điệp của Tào Tháo ẩn nấp. Gián điệp "qua mặt" được Gia Cát Lượng là My Phương. Người này là em trai của My Trúc. Dù là anh em nhưng 2 người này có cách đối nhân xử thế trái ngược. Trong khi My Trúc là một tướng sĩ tài năng, trung thành với Lưu Bị thì My Phương kém tài, thậm chí là một kẻ phản bội. My Phương ban đầu đi theo Đào Khiêm. Sau khi Đào Khiêm qua đời, My Phương tìm kiếm chủ tử mới để đầu quân. Khi đó, Tào Tháo cũng đang chiêu mộ nhân tài để hoàn thành đại nghiệp xưng bá thiên hạ. Bề ngoài, My Phương giả vờ từ chối ý việc đầu quân cho Tào Tháo và quy thuận Lưu Bị. Theo đó, Tào Tháo thành công cài cắm My Phương làm gián điệp bên cạnh Lưu Bị. Lợi dụng thân phận bên cạnh Lưu Bị, My Phương thu thập được nhiều tin tình báo gửi cho Tào Tháo cũng như tìm cơ hội gây chia rẽ trong nội bộ nhà Thục. Điển hình là trong trận Trường Bản, trong khi Triệu Vân đơn phương độc mã xông vào vòng vây quân Tào để cứu vợ con Lưu Bị thì My Phương lại ở đó loan tin tình báo nói rằng hổ tướng này đã đầu hàng Tào Tháo. My Phương làm như vậy vì muốn gán cho Triệu Vân tội danh phản bội, khiến Lưu Bị mất lòng tin vào võ tướng này. Khi ấy, Tào Tháo sẽ có cơ hội lớn trong cuộc chiến với nhà Thục. Tiếp đến, sau khi Quan Vũ mất Kinh Châu, thất bại chạy tới Mạch Thành. Khi ấy, người trấn thủ Mạch Thành là My Phương. Trong tình huống Quan Vũ ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, My Phương không chịu mở cửa. Đây là một trong những lý do khiến Quan Vũ bị quân Đông Ngô bắt giữ và giết chết. Sau đó, My Phương đầu hàng Đông Ngô. Khổng Minh không thể ngờ rằng, My Phương là một gián điệp thành công khi ẩn nấp bên cạnh Lưu Bị suốt thời gian dài mà không bị phát hiện. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.