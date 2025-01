Giải mã trò chơi tâm linh huyền bí, có thể “triệu hồi” ma quỷ

1. Phát minh tại Mỹ. Cầu cơ – một công cụ “giao tiếp với linh hồn” qua việc di chuyển tay trên tấm bảng có các chữ cái - được cấp bằng sáng chế vào năm 1891 bởi Elijah Bond, một luật sư người Mỹ. Ảnh: Pinterest. 2. Nguồn gốc cổ xưa. Mặc dù cầu cơ hiện đại xuất hiện vào thế kỷ 19, việc sử dụng bảng hoặc công cụ để giao tiếp với thế giới bên kia đã tồn tại từ thời cổ xưa, như ở Trung Quốc cách đây 1.100 năm trong triều đại nhà Tống. Ảnh: Pinterest. 3. Tên "Ouija" có ý nghĩa bí ẩn. Người ta tin rằng tên "Ouija" được lấy từ một phiên giao tiếp đầu tiên với bảng, trong đó linh hồn chọn từ này. Có giả thuyết cho rằng từ này bắt nguồn từ tiếng Pháp "oui" và tiếng Đức "ja," cả hai đều có nghĩa là "đồng ý". Ảnh: Pinterest. 4. Lời hứa “trả lời tất cả”. Khi ra mắt, cầu cơ được quảng cáo là công cụ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Ảnh: Pinterest. 5. Phụ thuộc vào người chơi. Con trỏ (planchette) không tự di chuyển mà phụ thuộc hoàn toàn vào sự tham gia của người chơi, dù họ có nhận thức được hay không. Ảnh: Pinterest. 6. Không phải lúc nào cũng bị xem là huyền bí. Ban đầu, cầu cơ không được coi là đáng sợ hay huyền bí; nó thường được sử dụng như một trò chơi gia đình. Ảnh: Pinterest. 7. Câu trả lời đôi khi mâu thuẫn. Nhiều người tham gia nhận thấy các câu trả lời từ cầu cơ thường mâu thuẫn, gây ra sự hoang mang và nghi ngờ về tính chính xác. Ảnh: Pinterest. 8. Gây tranh cãi tôn giáo. Nhiều tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, coi cầu cơ là nguy hiểm vì có thể mở ra cánh cửa cho ma quỷ hoặc linh hồn xấu xâm nhập. Ảnh: Pinterest. 9. Liên hệ với phong trào tâm linh học. Cầu cơ trở nên phổ biến vào cuối thế kỷ 19, khi phong trào tâm linh học (Spiritualism) đang thịnh hành ở Mỹ và châu Âu. Ảnh: Pinterest. 10. Parker Brothers sản xuất đại trà. Từ năm 1966, thương hiệu đồ chơi Parker Brothers (nay thuộc Hasbro) đã mua bản quyền sản xuất cầu cơ và biến nó thành một trò chơi giải trí. Ảnh: Pinterest. 11. Liên hệ với Hollywood. Sự phổ biến của cầu cơ tăng vọt nhờ phim kinh dị, đặc biệt là sau khi xuất hiện trong bộ phim The Exorcist (1973), nơi bảng Ouija được xem là công cụ dẫn dắt quỷ dữ. Ảnh: Pinterest. 12. Được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý học. Cầu cơ đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học nghiên cứu về tiềm thức, cảm giác tự động và các hiện tượng thần bí. Ảnh: Pinterest. 13. Hiện tượng ideomotor. Khoa học giải thích rằng chuyển động của con trỏ có thể do hiện tượng ideomotor, tức là cơ bắp di chuyển vô thức theo suy nghĩ hoặc kỳ vọng của người tham gia. Ảnh: Pinterest. 14. Bị cấm ở một số nơi. Một số quốc gia và cộng đồng cấm sử dụng cầu cơ vì lý do văn hóa, tôn giáo hoặc niềm tin vào sự nguy hiểm của nó. Ảnh: Pinterest. 15. Nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Cầu cơ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn hóa đại chúng như phim, sách và truyện kinh dị, làm tăng sức hấp dẫn kỳ bí của nó. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Phát minh tại Mỹ. Cầu cơ – một công cụ “giao tiếp với linh hồn” qua việc di chuyển tay trên tấm bảng có các chữ cái - được cấp bằng sáng chế vào năm 1891 bởi Elijah Bond, một luật sư người Mỹ. Ảnh: Pinterest. 2. Nguồn gốc cổ xưa. Mặc dù cầu cơ hiện đại xuất hiện vào thế kỷ 19, việc sử dụng bảng hoặc công cụ để giao tiếp với thế giới bên kia đã tồn tại từ thời cổ xưa, như ở Trung Quốc cách đây 1.100 năm trong triều đại nhà Tống. Ảnh: Pinterest. 3. Tên "Ouija" có ý nghĩa bí ẩn. Người ta tin rằng tên "Ouija" được lấy từ một phiên giao tiếp đầu tiên với bảng, trong đó linh hồn chọn từ này. Có giả thuyết cho rằng từ này bắt nguồn từ tiếng Pháp "oui" và tiếng Đức "ja," cả hai đều có nghĩa là "đồng ý". Ảnh: Pinterest. 4. Lời hứa “trả lời tất cả”. Khi ra mắt, cầu cơ được quảng cáo là công cụ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Ảnh: Pinterest. 5. Phụ thuộc vào người chơi. Con trỏ (planchette) không tự di chuyển mà phụ thuộc hoàn toàn vào sự tham gia của người chơi, dù họ có nhận thức được hay không. Ảnh: Pinterest. 6. Không phải lúc nào cũng bị xem là huyền bí. Ban đầu, cầu cơ không được coi là đáng sợ hay huyền bí; nó thường được sử dụng như một trò chơi gia đình. Ảnh: Pinterest. 7. Câu trả lời đôi khi mâu thuẫn. Nhiều người tham gia nhận thấy các câu trả lời từ cầu cơ thường mâu thuẫn, gây ra sự hoang mang và nghi ngờ về tính chính xác. Ảnh: Pinterest. 8. Gây tranh cãi tôn giáo. Nhiều tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, coi cầu cơ là nguy hiểm vì có thể mở ra cánh cửa cho ma quỷ hoặc linh hồn xấu xâm nhập. Ảnh: Pinterest. 9. Liên hệ với phong trào tâm linh học. Cầu cơ trở nên phổ biến vào cuối thế kỷ 19, khi phong trào tâm linh học (Spiritualism) đang thịnh hành ở Mỹ và châu Âu. Ảnh: Pinterest. 10. Parker Brothers sản xuất đại trà. Từ năm 1966, thương hiệu đồ chơi Parker Brothers (nay thuộc Hasbro) đã mua bản quyền sản xuất cầu cơ và biến nó thành một trò chơi giải trí. Ảnh: Pinterest. 11. Liên hệ với Hollywood. Sự phổ biến của cầu cơ tăng vọt nhờ phim kinh dị, đặc biệt là sau khi xuất hiện trong bộ phim The Exorcist (1973), nơi bảng Ouija được xem là công cụ dẫn dắt quỷ dữ. Ảnh: Pinterest. 12. Được nghiên cứu bởi các nhà tâm lý học. Cầu cơ đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học nghiên cứu về tiềm thức, cảm giác tự động và các hiện tượng thần bí. Ảnh: Pinterest. 13. Hiện tượng ideomotor. Khoa học giải thích rằng chuyển động của con trỏ có thể do hiện tượng ideomotor, tức là cơ bắp di chuyển vô thức theo suy nghĩ hoặc kỳ vọng của người tham gia. Ảnh: Pinterest. 14. Bị cấm ở một số nơi. Một số quốc gia và cộng đồng cấm sử dụng cầu cơ vì lý do văn hóa, tôn giáo hoặc niềm tin vào sự nguy hiểm của nó. Ảnh: Pinterest. 15. Nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Cầu cơ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn hóa đại chúng như phim, sách và truyện kinh dị, làm tăng sức hấp dẫn kỳ bí của nó. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.